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В Україні запровадять рибальський квиток

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
В Україні запровадять рибальський квиток
Купити квиток можна через електронний кабінет
фото з відкритих джерел

Для рибалок-любителів це збільшує кількість водних біоресурсів, які можна безоплатно виловити за добу

В Україні для любителів-рибалок впровадять рибальський квиток, який дасть можливість ловити додаткову кількість водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову. Так повідомили в Міністерстві аграрної політики. 

Перед отриманням рибальського квитка рибалка має ознайомитися з Правилами любительського і спортивного рибальства. Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається у розмірі 3 кг водних біоресурсів + одна особина.

Суть рибальського квитка полягає в тому, аби надати можливість рибалкам-любителям придбати платну послугу для добування водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову. Він діятиме на водних об'єктах, на яких будуть визначені ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань. 

«Квиток діятиме на водних об'єктах, на яких будуть визначені ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань. Ліміти на рибальські квитки розподілятимуться через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства та продаватимуться рибалкам-любителям», – йдеться у заяві.

Для того, щоб придбати рибальський квиток, необхідно створити електронний кабінет, зареєструвавшись в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства та вказати основні дані про себе.

«В електронному кабінеті обрати: водний об’єкт або його частину, територіальну громаду в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі. Після цього, електронна система генерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплати будь-яким із запропонованих способів. Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення сплати.

Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів але не на більше 10, з дня, що настав», – пояснюють у відомстві. 

Орієнтовна добова норма рибальського квитка, тобто понад безкоштовну добову норму вилову становить: 1 екз. сома, 3 екз. білизни, судака, щуки, 5 кг іншої риби.

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Теги: квиток

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