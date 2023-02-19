В Обухівському районі врятовано горе-рибалок

На Київщині два рибалки провалилися під лід

В суботу, 18 лютого, до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення, що двоє чоловіків потребують допомоги. На місце події прибули рятувальники пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

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«По прибуттю встановлено, що чоловіки провалились під лід, та знаходяться на відстані 20 метрів від берега.

Один з рибалок зумів вибратись на льодяну поверхню, а інший знаходиться в крижаній воді», – інформують рятувальники.

Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик доправили чоловіків на берег, одного з них передано працівникам екстреної медичної допомоги.

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Тепер горе-рибалки святкуватимуть 18 лютого другий день народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про смертельну ДТП у Києві. В результаті зіткнення двох вантажівок і легковика два пасажири останнього отримали тілесні ушкодження, а водій загинув на місці.