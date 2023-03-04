Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею
За увесь період функціонування ринку землі укладено 153 659 земельних угод
Середня ціна 1 га землі в Україні становить 39 тис. грн. Такий показник отримано на основі 125 397 угод із продажу землі за площею в 284 483 га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«У лютому 2023 року гектар землі за договорами купівлі-продажу найвище оцінювався в Івано-Франківській області – 167 900 грн, Львівській – 128 143 грн, Київській – 74 573, Вінницькій – 60 805 і Закарпатській – 50 264», – йдеться в повідомленні.
У цілому станом на 2 березня за увесь період функціонування ринку землі укладено 153 659 земельних угод за площею в 344 061 га.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
- Харківська область (40,8 тис. га);
- Дніпропетровська область (31,5 тис. га);
- Полтавська область (28,5 тис. га);
- Кіровоградська область (28,3 тис. га);
- Хмельницька область (21,5 тис. га).
Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила купівлі-продажу землі.
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