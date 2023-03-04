Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею

За увесь період функціонування ринку землі укладено 153 659 земельних угод

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 39 тис. грн. Такий показник отримано на основі 125 397 угод із продажу землі за площею в 284 483 га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«У лютому 2023 року гектар землі за договорами купівлі-продажу найвище оцінювався в Івано-Франківській області – 167 900 грн, Львівській – 128 143 грн, Київській – 74 573, Вінницькій – 60 805 і Закарпатській – 50 264», – йдеться в повідомленні.

У цілому станом на 2 березня за увесь період функціонування ринку землі укладено 153 659 земельних угод за площею в 344 061 га.

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Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківська область (40,8 тис. га);

Дніпропетровська область (31,5 тис. га);

Полтавська область (28,5 тис. га);

Кіровоградська область (28,3 тис. га);

Хмельницька область (21,5 тис. га).

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила купівлі-продажу землі.