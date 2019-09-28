В Нацгвардії розповіли, скільки хасидів в Умані очікують в цьому році



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Хасиди в Україні Фото зі сторінки Національної гвардії України у Facebook

Протягом святкування порядок забезпечуватимуть правоохоронці

Паломники-хасиди продовжують масово прибувати в Україну для святкування юдейського Нового року. Наразі в Одеський аеропорт прибули близько 4600 паломників. У цьому році їх очікується близько 20 тисяч.

Про це повідомили на сторінці Національної гвардії України в Facebook.

Гвардійці цілодобово патрулюють біля терміналу аеропорту, а також на паркінгу та прилеглої території. З Одеси хасиди вирушать автобусами в Умань.

«Наша основна і першочергове завдання полягає в тому, щоб громадяни і гості нашого міста і країни відчували себе безпечно. Сьогодні надзвичайних подій і грубих порушень порядку не допущено», – розповідає командир патрульного батальйону майор Іван Бондаренко.

Нацгвардійці спільно з поліцейськими забезпечуватимуть правопорядок протягом всього періоду святкування.

Нагадаємо, ми повідомляли, що всього в Україні вже прибули близько 17 тисяч паломників-хасидів. В Умані в районі несення служби розроблено 46 піших маршрутів, 17 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів і два пункти візової підтримки.

Як повідомлялося, в Умань прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю.

В цьому році паломники-хасиди відзначатимуть настання Нового, 5780 року за юдейським календарем – Рош-ха-Шана, який в цьому році святкуватимуть з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня. Найзабезпеченіші орендують житло максимально близько до могили праведника Нахмана – за повір’ями хасидів вважається, що близькість до нього обіцяє удачу протягом всього року.

У п’ятницю, 27 вересня, через коротке замикання на електропідстанції знеструмлено весь мікрорайон Умані, де проживають паломники-хасиди.