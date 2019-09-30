Зеленський привітав українських іудеїв зі святом Рош-га-Шана



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Святкування Рош-га-Шана

Зеленський додав, що історичні події зробили українців сильнішими і милосерднішими

Президент України Володимир Зеленський привітав українських юдеїв з єврейським Новим роком Рош-га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Він подякував єврейській громаді України за активну участь у громадському житті країни і привітав юдеїв зі святом Рош-га-Шана.

«Вірю, що ми об’єднані спільною метою – жити у вільній, мирній, демократичній і високорозвиненій Україні», – зазначив президент.

Зеленський додав, що історичні події зробили українців сильнішими і милосерднішими.

«На долю українців та євреїв випало багато випробувань. Але трагічні події історії зробили всіх нас сильнішими і милосерднішими. Бо вдалося зберегти не лише свою національну ідентичність та самобутню культуру, а й здобути державну незалежність», – підкреслив Зеленський.

Також він побажав міцного здоров’я та злагоди в родинах.

« Щасливого і солодкого Нового року», – підсумував президент України.

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