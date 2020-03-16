Голова митниці: маски стали найпопулярнішим контрабандним товаром



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Максим Нефьодов закликав бізнес бути соціально відповідальним

Протягом 14-15 березня з України хотіли вивезти близько 130 тисяч масок різних типів, – Нефьодов

Голова Державної митниці Максим Нефьодов стверджує, що за минулі вихідні медичні маски стали більш популярним товаром контрабанди, ніж цигарки. Про це Нефьодов повідомив на брифінгу.

За словами посадовця, протягом 14-15 березня з України хотіли вивезти близько 130 тисяч масок різних типів.

Нефьодов закликав бізнес проявляти соціальну відповідальність і думати передусім про здоров’я українців.

Як повідомлялося, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

В Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

Прем’єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що з 16 березня в країні буде оголошено надзвичайний стан у зв’язку з боротьбою зі спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 6 513 осіб.

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфіковано, одужали 77 257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).

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