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    Суспільство

    Митниця розробила інтерактивну карту роботи пунктів пропуску

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    На карті окремо відзначені пункти, що&nbsp;на яких призупинене пішохідне сполучення - Митниця розробила інтерактивну карту роботи пунктів пропуску
    На карті окремо відзначені пункти, що на яких призупинене пішохідне сполучення

    На карті мітками відзначені пункти, що закриті на території України, а також ті, що продовжують роботу.

    Державна митна служба підготувала інтерактивну карту, на якій відзначила усі пункти пропуску - закриті і відкриті, згідно із розпорядженням Кабміну щодо запобігання поширенню коронавіруса. Про це повідомляє пресслужба Митної служби.

    «На карті мітками відзначені пункти, що закриті на території України, а також ті, що продовжують роботу. Окремий коментар містять ті, на яких призупинене пішохідне сполучення», - йдеться у повідомленні.

    Карта доступна за посиланням http://www.customs.gov.ua/?p=533.

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    Зазначається, що карта буде оновлюватися відповідно до рішень уряду.

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

    Україна закрила кордон для іноземців через поширення Covid-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00.00 16 березня.

    З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

    Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).

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    карантин Державна митна служба
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