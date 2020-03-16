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    Столична влада обмежує в’їзд у Київ

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    Столична влада обмежує в’їзд у Київ

    Користування громадським транспортом столиці поки що не обмежується

    З 17 березня максимально обмежується пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами України. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, що опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Столиця продовжує убезпечувати й упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці», – наголосив Кличко. 

    Щодо громадського транспорту, то столична влада поки що не обмежує користування ним.

    «Але сподіваємося на свідомість киян, що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей», – підкреслив мер Києва.

    Як повідомлялося, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

    З 17 березня у Києві максимально обмежується:

    • проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян
    • робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі
    • не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

    Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

    Тимчасово призупиняється і робота:

    • спортивних комплексів і залів
    • закладів побутового обслуговування населення: СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших
    • розважальних закладів – дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.
    Віталій Кличко Київ громадський транспорт карантин кияни влада коронавірус
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