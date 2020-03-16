В «Укрпошті» розповіли про деякі зміни в режимі роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрпошта» працює в звичайному режимі

У компанії просять уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування

«Укрпошта» продовжуватиме працювати у звичайному режимі та просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів. Про це повідомив голова правління держкомпанії Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.

«Укрпошта» працює для вас у звичайному режимі і ми будемо робити все, щоб ви зручно змогли скористатися нашими послугами, навіть у період карантину», - пише Смілянський.

«Але ми просимо вас звернути увагу на деякі зміни, які допоможуть зберегти здоров’я вам та нашим працівникам:

1) не заходити за жовту (сіру) лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте лише тоді, коли вікно вільне.

2) якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте, будь ласка, і зайдіть, коли черга стане меншою.

3) в Укрпошті працюють «щасливі години», коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці», – йдеться у повідомленні.

До відома, «Укрпошта» почала видавати посилки за посвідченням водія у застосунку «Дія».

Як повідомлялося, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

В Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

Прем’єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що з 16 березня в країні буде оголошено надзвичайний стан у зв’язку з боротьбою зі спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77 257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).

Читайте також: