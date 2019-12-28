В УПЦ МП дозволили священникам не поминати патріарха Кирила



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Дозвіл не поминати в Україні під час служби патріарха РПЦ було отримано від попередника Кирила патріарха РПЦ Алексія ІІ, - керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній

Керуючий справами УПЦ МП прокоментував рішення окремих священників не поминати предстоятеля РПЦ

Керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній стверджує, що деяким священникам дозволяють не поминати під час служби патріарха РПЦ Кирила, щоб не було суперечок і протистоянь. Про це Антоній розповів в інтерв’ю «Главкому».

Керуючий справами УПЦ МП говорить, що протистояння з приводу поминання на літургіях патріарха Кирила виникають «особливо на західній Україні». «У нашій церкві традиційно патріарх поминається всюди, хоча в інших помісних церквах у парафіях поминаються тільки свої правлячі архієреї», - зазначає Антоній і додає, що дозвіл не поминати в Україні під час служби патріарха РПЦ було отримано від попередника Кирила патріарха РПЦ Алексія ІІ. «Норма нашої церкви поминати патріарха, але мир понад усе, щоби не було провокацій та протистоянь», - запевняє керуючий справами Московської церкви в Україні.

Антоній стверджує, що до їхньої церкви ходять «люди різних вподобань, але якщо це питання на даний момент для когось є проблемним, надивилися телебачення, начиталися преси, наприклад, не можуть відокремити політику від релігійного життя, тоді на якийсь час дозволяється відхилення від норм».

Що ж стосується друкування і розповсюдження Московською церквою в Україні російськомовних книг, то керуючий справами Антоній запевняє, що й українською мовою книжки видаються «наскільки можливо». «В Бориспільській єпархії ми цього року видали паралельно українською текст Всенощного бдіння. Слов’янський текст і український. Ми розпорядилися, щоб ці книжки розповсюдили у всіх парафіях безкоштовно», - навів приклад Антоній і додав, що здебільшого «книги видають навіть не церковні структури». «Ми стараємося, щоб в тій книжці, яку ми видаємо, був гриф благословення Блаженнішого митрополита Онуфрія, чи спеціальної комісії Видавничого відділу. Щодо російськомовних книжок, то такі книги купують», - запевнив керуючий справами УПЦ МП.

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