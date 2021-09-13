Вакциновані від Covid-19 отримають привілеї: список

Ковід-сертифікати будуть двох видів

Українці, які отримали щеплення від ковіду, зможуть скористатися пільгами та послабленнями

Кабмін 13 вересня ухвалив рішення про посилення карантину. Зокрема, в Україні введуть «жовті» та «зелені» Covid-сертифікати. Вакциновані українці отримають низку привілеїв. Про це інформує МОЗ.

Зокрема, заклади у яких працівники та відвідувачі мають Covid-сертифікати, зможуть уникнути обмежень жовтого та зеленого рівня епідеміологічної небезпеки.

Дані перевірятимуть за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію. Документ буде доступним у застосунку «Дія».

Які привілеї отримають вакциновані в Україні

Можливість перетинати кордон без подальшої самоізоляції. Зокрема, мовиться про жителів тимчасово окупованих територій України.

Обмеження червоної зони не діятимуть для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів. Вимога – усі учасники мають мати «зелений» сертифікат.

Обмеження «жовтої» зони не працюватимуть для освітніх закладів, учасників працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів. Вимога – 80% учасників мають мати «зелений» сертифікат.

Уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

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