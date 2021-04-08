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    Кабмін пом'якшив вимогу до ПЛР-тесту при перетині кордону

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    Кабмін оновив правила перетину кордону - Кабмін пом'якшив вимогу до ПЛР-тесту при перетині кордону
    Кабмін оновив правила перетину кордону

    Для іноземних громадян умови перетину українського кордону залишилися незмінними

    Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону під час пандемії коронавірусу. Уряд пом'якшив вимогу до негативного ПЛР-тесту на коронавірус для громадян України.

    Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України на сторінці у Facebook.

    Так, українці, які планують повернутися на територію України, повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до прибуття.

    Раніше правила вимагали ПЛР-тест не старіший 48 годин.

    «У разі відсутності тесту українці зобов’язуються завантажити застосунок «Вдома« та піти на двотижневу самоізоляцію, яку можна завершити достроково отримавши негативний результат тестування», – додали в Держтуризмі.

    Для іноземних громадян умови перетину українського кордону залишилися незмінними.

    Нагадаємо, 23 березня Кабмін запровадив обов'язковий ПЛР-тест при перетині кордону України. Іноземців без негативного ПЛР-тесту не пропускають на територію України, а українців відправляють на самоізоляцію.

    Теги: Кабмін українці уряд коронавірус
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