Кабмін пом'якшив вимогу до ПЛР-тесту при перетині кордону

Для іноземних громадян умови перетину українського кордону залишилися незмінними

Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону під час пандемії коронавірусу. Уряд пом'якшив вимогу до негативного ПЛР-тесту на коронавірус для громадян України.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України на сторінці у Facebook.

Так, українці, які планують повернутися на територію України, повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до прибуття.

Раніше правила вимагали ПЛР-тест не старіший 48 годин.

«У разі відсутності тесту українці зобов’язуються завантажити застосунок «Вдома« та піти на двотижневу самоізоляцію, яку можна завершити достроково отримавши негативний результат тестування», – додали в Держтуризмі.

Для іноземних громадян умови перетину українського кордону залишилися незмінними.

Нагадаємо, 23 березня Кабмін запровадив обов'язковий ПЛР-тест при перетині кордону України. Іноземців без негативного ПЛР-тесту не пропускають на територію України, а українців відправляють на самоізоляцію.