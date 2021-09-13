Світовий банк вказав Україні на проблему з Covid-вакцинацією

Віцепрезидентка Світового банку вважає, що Україна має докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку

У Світовому банку констатували: процес вакцинації населення України відбувається недостатньо добре

Україна використала ресурси Світового банку для закупівлі вакцин, однак темпи вакцинації залишаються одними з найнижчих в Європі. Про це заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Хороша новина в тому, що Україна вже використала ресурси Світового банку для закупівлі необхідних вакцин. Але, на жаль, процес вакцинації населення відбувається недостатньо добре: Україна має один з найнижчих показників вакцинації в Європі», – сказала Анна Б'єрде.

Станом на 10 вересня тільки 14,3% населення отримало хоча б одну дозу і тільки 11,5% повністю вакциновані.

За словами Б'єрде, в Польщі повністю вакциновані 50% населення, в Словаччині – 40%, в Туреччині – 47%, навіть в сусідній Молдові – більше 21%.

Віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії вважає, що Україні потрібно докласти більше зусиль і уваги, щоб охопити людей похилого віку (старше 60 років), рівень вакцинації яких відстає від середнього по країні.

Як відомо, за минулий тиждень в Україні зробили понад 920 тисяч щеплень від коронавірусу.

Зазначимо, у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.