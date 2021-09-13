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    Світовий банк вказав Україні на проблему з Covid-вакцинацією

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    Віцепрезидентка Світового банку вважає, що Україна має докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку - Світовий банк вказав Україні на проблему з Covid-вакцинацією
    Віцепрезидентка Світового банку вважає, що Україна має докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку
    фото: AP

    У Світовому банку констатували: процес вакцинації населення України відбувається недостатньо добре

    Україна використала ресурси Світового банку для закупівлі вакцин, однак темпи вакцинації залишаються одними з найнижчих в Європі. Про це заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    «Хороша новина в тому, що Україна вже використала ресурси Світового банку для закупівлі необхідних вакцин. Але, на жаль, процес вакцинації населення відбувається недостатньо добре: Україна має один з найнижчих показників вакцинації в Європі», – сказала Анна Б'єрде.

    Станом на 10 вересня тільки 14,3% населення отримало хоча б одну дозу і тільки 11,5% повністю вакциновані.

    За словами Б'єрде, в Польщі повністю вакциновані 50% населення, в Словаччині – 40%, в Туреччині – 47%, навіть в сусідній Молдові – більше 21%.

    Віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії вважає, що Україні потрібно докласти більше зусиль і уваги, щоб охопити людей похилого віку (старше 60 років), рівень вакцинації яких відстає від середнього по країні.

    Як відомо, за минулий тиждень в Україні зробили понад 920 тисяч щеплень від коронавірусу.

    Зазначимо, у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

    До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.

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    Теги: Світовий банк Україна щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Світовий банк вказав Україні на проблему з Covid-вакцинацією