Яке релігійне свято відзначається 7 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 7 грудня в церковному календарі – День пам’яті Святителя Амвросія Медіоланського

7 грудня православна церква вшановує пам'ять Святителя Амвросія Медіоланського. Він є одним із великих учителів Церкви та визначним богословом, який мав потужний вплив на історію християнства.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Святителя Амвросія Медіоланського

Яке релігійне свято відзначається 7 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

7 грудня вшановується пам'ять Святителя Амвросія Медіоланського (339–397 рр.). Він жив у IV столітті і до прийняття духовного сану був намісником Північної Італії. Всупереч традиції, народ Мілана (Медіолана) вимагав обрати його єпископом, хоча Амвросій навіть не був хрещений.

Він прославився своєю незламною вірою та принциповістю. Амвросій мав потужний дар красномовства і був відомий як один із найкращих проповідників свого часу. Він активно боровся з єресями, особливо з аріанством, і не боявся протистояти світській владі, включаючи самого імператора Феодосія, закликаючи його до каяття. Святитель Амвросій також був духовним наставником Блаженного Августина.

Молитви дня

О, великий Святителю Амвросію! Ти, що служив Богу з потужною ревністю і був стовпом Православ'я, молимо тебе: випроси нам у Господа дари мудрості, віри та красномовства. Допоможи нам зміцнитися у боротьбі з гріховними спокусами та мирськими пристрастями. Будь нашим наставником на шляху праведного життя та заступися за нас перед Всевишнім. Нехай Твої молитви принесуть мир і благодать у наші серця.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Амвросія погода ясна і сонячна – зима буде лагідна.
  • Якщо цього дня почався потужний снігопад, то влітку буде рясний урожай.
  • На Амвросія дівчата влаштовували посиденьки, щоб обговорити майбутнє Різдво та свята.
  • За народним звичаєм, цього дня закінчувалися всі гуляння та свята до самого Різдва.
  • Якщо на гілках дерев видно іній – чекай на тепле літо.

