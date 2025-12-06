Група офіцерів МВС потрапила у засідку терористів. Згадаймо полковника Дмитра Тернового

Колеги-правоохоронці з військовими доклали багато сил, щоб повернути загиблого полковника додому

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Тернового.

Загинув Дмитро Терновий 10 лютого 2015 року. Під селом Логвинове Донецької області група офіцерів МВС на чолі з очільником міліції Львівщини Дмитром Загарією та командиром спецбатальйону «Львів» Ігорем Вольським потрапила у засідку терористів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Книгу пам'яті полеглих за Україну.

Терновий Дмитро Олександрович народився 17 травня 1969 року у місті Чернігові. Працював у Державній податковій службі України на посаді заступника начальника відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Чернігівській області управління внутрішньої безпеки ДПС України.

18 травня 2012 року наказом МВС України був призначений заступником начальника відділу внутрішньої безпеки у Чернігівській області Департаменту внутрішньої безпеки МВС України.

Полковник міліції Дмитро Терновий у 2014 році призначений начальником відділу внутрішньої безпеки на Південно-Західній залізниці Департаменту внутрішньої безпеки МВС України.

У 2014 році Терновий був призначений начальником відділу внутрішньої безпеки на Південно-Західній залізниці Департаменту внутрішньої безпеки МВС України фото: Книга пам'яті полеглих за Україну/Facebook

Загинув 10 лютого 2015 року. Тоді, 10 лютого, під селом Логвинове Донецької області (верхня частина «дебальцевського виступу») група офіцерів МВС на чолі з очільником міліції Львівщини Дмитром Загарією та командиром спецбатальйону «Львів» Ігорем Вольським потрапила у засідку терористів.

Від вибуху фугасу, на який наскочила машина правоохоронців, загинули начальник відділу внутрішньої безпеки на Донецькій залізниці полковник міліції Дмитро Терновий та виконуючий обов’язки начальника Дебальцевського міського управління внутрішніх справ полковник міліції Євген Юханов.

Вцілілі міліціонери, незважаючи на поранення, не здалися, а прийняли нерівний бій. Правоохоронці фактично перебували на території, контрольованій бойовиками, вони кілька годин тримали оборону і зуміли вийти до бійців батальйону «Львів» та Національної гвардії, які тричі штурмували позиції терористів аби визволити своїх бойових побратимів.

Полковник міліції Дмитро Терновий нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). фото: Книга пам'яті полеглих за Україну

Тіло Дмитра Тернового до останніх днів знаходилося на території, підконтрольній бойовикам. Колеги-правоохоронці з військовими доклали багато сил, щоб повернути загиблого полковника додому.

Похований у місті Чернігові.

Указом Президента України № 213 від 9 квітня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

