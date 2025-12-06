В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня
В Україні температура повітря підніметься до +11° на Півдні
Сьогодні, 6 грудня, погоду по всій території України визначатиме поле високого атмосферного тиску. У зв'язку з цим, опадів не очікується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».
Повітряні потоки рухатимуться з південного сходу та сходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Натомість, на півдні країни очікується потужний вітер – місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.
Температурні показники очікуються в межах +1°С... +6°С. Найтепліше буде на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму, де температура може піднятися до +6°С... +11°С тепла.
У Києві та області опадів не очікується. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі ймовірно буде у межах 0°С... -3°С морозу, вдень очікується +3°С... +6°С тепла.
Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається.
