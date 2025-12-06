В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня

В Україні температура повітря підніметься до +11° на Півдні

Сьогодні, 6 грудня, погоду по всій території України визначатиме поле високого атмосферного тиску. У зв'язку з цим, опадів не очікується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».

Повітряні потоки рухатимуться з південного сходу та сходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Натомість, на півдні країни очікується потужний вітер – місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температурні показники очікуються в межах +1°С... +6°С. Найтепліше буде на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму, де температура може піднятися до +6°С... +11°С тепла.

Прогноз погоди на 6 грудня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області опадів не очікується. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі ймовірно буде у межах 0°С... -3°С морозу, вдень очікується +3°С... +6°С тепла.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається.