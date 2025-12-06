Головна Країна Суспільство
В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня
колаж: glavcom.ua

В Україні температура повітря підніметься до +11° на Півдні

Сьогодні, 6 грудня, погоду по всій території України визначатиме поле високого атмосферного тиску. У зв'язку з цим, опадів не очікується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».

Повітряні потоки рухатимуться з південного сходу та сходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Натомість, на півдні країни очікується потужний вітер – місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температурні показники очікуються в межах +1°С... +6°С. Найтепліше буде на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму, де температура може піднятися до +6°С... +11°С тепла.

Прогноз погоди на 6 грудня
Прогноз погоди на 6 грудня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області опадів не очікується. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі ймовірно буде у межах 0°С... -3°С морозу, вдень очікується +3°С... +6°С тепла.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. 

 

Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня
В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня
День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
День Збройних Сил України: історія та традиції свята
День Збройних Сил України: історія та традиції свята
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
Львів прощається з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком (фото)
Львів прощається з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком (фото)

