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День святого Миколая 2024: історія свята, традиції, прикмети та заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
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День святого Миколая 2024: історія свята, традиції, прикмети та заборони
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День Святого Миколая традиційно розпочинає цикл зимових свят в Україні

6 грудня за новим церковним календарем згадують одного з найбільш шанованих святих – Миколая Чудотворця, якого також називають Миколою Угодником. У народному календарі – Микола Зимовий.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Історія свята

Микола прийняв Христа, будучи багатою людиною. Перейнявшись вченням – отримав безцінні дари Духа Святого. Виконуючи Слово Боже і проповідуючи спасіння Христове, не залишався байдужим в турботах про бідних, малозабезпечених і ближніх своїх. Творив дивовижні справи, а безкорисливість і лагідність почитав великим привілеєм. Був чудовим благодійником.

Відомо, що вже в VI ст. день упокоєння Святого став значним християнським святом Східної Церкви, коли імператор Юстиніян І збудував на його честь церкву в Константинополі. З Візантії свято поширилося по цілому світу – й на українські землі також. За переказами князь Аскольд узяв Святого Чудотворця за небесного покровителя й мав хресне ім'я Миколай.

До Західної Церкви свято прийшло у IX ст., коли папа Миколай – перший папа з цим іменем – близько 860 р. збудував у Римі церкву Святого Миколая.

Вважається, що Святий Миколай є опікуном подорожніх, моряків і рибалок. Адже згідно з житієм Святий неодноразово приходив на допомогу людям під час стихійного лиха – силою молитви зупиняв грозу чи бурю. Так довгий час вважалось і в Україні – кожен рибальський курінь мав обов'язково ікону цього святого, перед якою на початку ловецького сезону й у часи негоди, стихійного лиха служили молебень. Й нині у храмах саме перед іконою Св. Миколая моляться, вирушаючи в далеку дорогу, а також при освяченні різноманітних транспортних засобів.

Також Святий Миколай є захисником і бідних, скривджених, несправедливо засуджених. Наші предки шанували святителя і як покровителя шлюбу.

День святого Миколая 2024: історія свята, традиції, прикмети та заборони фото 1

Традиції 

В Україні дуже шанують день Миколая Чудотворця. Особливо нетерпляче на це свято очікують дітлахи, адже святитель Миколай обов’язково покладе під подушку якийсь подарунок. Так, напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть святому листи із проханням здійснити їхні мрії. І зранку 19 грудня одразу зазирають під подушку, очікуючи виконання Миколаєм Угодником їхніх бажань.

Вважається, що добрим і слухняним діткам Миколай Чудотворець уночі тихенько підкладає подарунки, а тим, хто погано поводився, – каміння або різочку. Тому дітлахи намагаються не вередувати й гарно поводитися, аби сподобатися святому Миколаю.

Цього дня прийнято відвідувати церкву й молитися святому Миколаю, просячи про добробут і заступництво. До Миколая Чудотворця звертаються в різних життєвих ситуаціях, зокрема, в часи скрути.

Свято Миколая відкриває низку різдвяних і новорічних урочистостей. Саме цього дня у містах України запалюють новорічну ялинку. Зазвичай День Миколая Угодника відзначається з ярмарками і гуляннями, різними концертами та благодійними заходами.

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Що потрібно зробити

  • Потрібно обов’язково сходити до церкви на службу і помолитися за здоров’я своїх близьких, а особливо дітей.
  • Щоб Миколай Чудотворець оберігав малюка від усяких бід і знегод, потрібно покласти дитині під подушку подарунок від нього.
  • Наслідуючи приклад святого Миколая, цього дня потрібно допомагати близьким, роздавати милостиню, але робити це скромно.
  • Потрібно обов’язково спекти медові коржики та пряники – миколайчики – і роздати дітям.

Що не можна робити

  • Ображати дітей, старих і невинних.
  • Відмовляти в милостині жебракам.
  • Порушувати правила посту.
  • Пліткувати, розпускати погані чутки.

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Теги: свята традиції свято подарунок

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