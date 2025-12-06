Головна Країна Суспільство
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 6 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. У світі відзначають День свічки. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять Святого Миколая Чудотворця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День Збройних Сил України

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це головне військове свято, встановлене у 1993 році постановою Верховної Ради. Дата 6 грудня була обрана на честь ухвалення у 1991 році Закону «Про Збройні Сили України». Свято присвячене вшануванню честі та гідності військовослужбовців, які стоять на захисті суверенітету та територіальної цілісності держави. В умовах повномасштабної війни, Збройні Сили України є потужною опорою нації та гарантом існування держави. Цього дня українці висловлюють глибоку вдячність захисникам і захисницям за їхню мужність і самопожертву.

Міжнародні та національні свята

День народження мікрохвильової печі

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 6 грудня у світі відзначають День мікрохвильової печі. Автором незамінної помічниці багатьох господинь став американець Персі Спенсор. Інженер звернув увагу на властивість надвисокочастотних хвиль до нагрівання продуктів, завдяки одному випадку – коли він заходився поряд із магнетоном (лампа, що генерує мікрохвильові хвилі) шоколад, який знаходився в його кишені, розтанув. Патент на використання цих хвиль в кулінарії винахідник отримав у 1945 році. А в 1949 році фірма «Raytheon» подарувала світові першу піч. На той час вони були дуже громіздкими – висота їх досягала майже 183 см, а вага – 340 кг, тому призначались вони лише для потреб армії. А от у звичному для нас вигляді їх вперше було зроблено у Японії в 1962 році Корпорацією «Sharp».

День свічки

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День свічки відзначається у першу суботу грудня, присвячений вшануванню та насолоді від свічок. Виникнувши під час розпродажу Bath & Body Works, він перетворився на більш широке святкування свічок у всіх їхніх формах, пропонуючи ідеальну можливість насолодитися затишним теплом і чудовими ароматами, які вони приносять у наші домівки.

Релігійні свята та їхня історія

День Святого Миколая

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

6 грудня християни східного обряду вшановують пам'ять Святого Миколая Чудотворця (IV століття), одного з найбільш шанованих святих. Він був єпископом у місті Мира (Мала Азія) і прославився своєю глибокою вірою, милосердям та допомогою бідним.

Миколай прославився як таємний благодійник: він підкидав золото до осель нужденних. Найвідоміший випадок – допомога трьом донькам збіднілого батька. Саме ця традиція лягла в основу звичаю дарувати дітям подарунки, які Святий Миколай кладе під подушку чи у взуття. Він також є покровителем мандрівників, моряків, дітей та знедолених.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Миколая іде сніг – буде хороший урожай хліба наступного року.
  • Якщо цього дня мороз – зима буде сувора.
  • Яка погода на Миколая, такою буде і на Великдень.
  • Якщо на Миколая дороги засніжені, то сніг ще потужно вкриватиме землю до кінця зими.
  • У народі вірили: у цей день потрібно обов’язково помиритися з тими, з ким посварилися, і роздати борги.

Історичні події

  • 1060 рік – Бела I стає королем Угорщини;
  • 1240 рік – Київ захоплюють та руйнують війська монгольського хана Батия;
  • 1492 рік – перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;
  • 1637 рік – відбувається Кумейківський бій між козацьким і польсько-шляхетським військами, яким завершилось придушення повстання Павлюка;
  • 1768 рік – у Шотландії друкують перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій;
  • 1869 рік – у Південній Африці відкривають кімберлітові трубки, поклади алмазів;
  • 1877 рік – виходить перший номер газети «Вашингтон пост»;
  • 1877 рік – винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки «Мері мала маленьке телятко»;
  • 1917 рік – парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;
  • 1917 рік – в порту Галіфакса вибухає французьке судно «Монблан», навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;
  • 1919 рік – під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Перший зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;
  • 1921 рік – підписують англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобує незалежність;
  • 1991 рік – набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;
  • 1991 рік – утворюють Збройні сили України;
  • 1991 рік – незалежність України визнають Естонія і Куба;
  • 2000 рік – відкривають ліверморій (стара назва – унунгексій) – хімічний елемент з атомним номером 116;
  • 2003 рік – засновують Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми»;
  • 2008 рік – у Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;
  • 2017 рік – адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Іменини

День ангела святкують: Микола, Максим, Федір.

Теги: свята релігія традиції свято календар

