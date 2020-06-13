Вчорашня злива у Дніпрі зруйнувала відремонтовану за 100 млн. вулицю (відео)



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Центральна вулиця Дніпра Фото з мережі

Нова бруківка поплила за течією

Вчорашня злива у Дніпрі пустила під воду центральну вулицю Короленка, на реконструкцію якої з місцевого бюджету виділили близько 102 млн грн.

На майже відремонтованій вулиці практично вщент змило бруківку і залило водою магазини, повідомляє 9-channel.

«Вода стікала просто у магазини, що на цокольному поверсі. Яким був рівень води можна побачити на вхідних дверях. Працівники швейної майстерні прибирають наслідки потопу та емоційно реагують на нашу знімальну групу. Поспішають все прибрати. Про збитки, кажуть, поки не думають. Головне – дати раду із підтопленням, а рахуватимуть уже потім», - йдеться у підписі до відео.

Місцеві переконані, що вулицю затопило через забиті ринви та водостоки.

Крім того, 12 червня у Дніпрі затопило також Катеринославський бульвар, де утворився справжній ставок. А ще – стихія повалила кілька десятків дерев у місті та обірвала лінії електропередач.

Нагадаємо, жителів села на Буковині попередили щодо ймовірного прориву дамби.

Як повідомлялося, у суботу, 13 червня, синоптики прогнозують в Україні грози та шквали, температура вдень становитиме від 17 до 36°.

Сильна гроза, яка пройшла 11 червня у Львові, наробила лиха – повалено понад 150 дерев.

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