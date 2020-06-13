Дощі, грози та шквали: прогноз погоди в Україні на суботу
У Києві короткочасний дощ та гроза можливі ввечері 13 червня
Вдень 13 червня на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
У суботу, 13 червня, синоптики прогнозують в Україні грози та шквали, температура вдень становитиме від 17 до 36°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«Вдень 13 червня на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, на сході країни до 36°, в західних та південних областях 24-29°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°», - зазначається у повідомленні.
У Києві короткочасний дощ та гроза можливі ввечері 13 червня. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.
Нагадаємо, на вихідних Україну накриють грози та спека, яка почне спадати лише в неділю.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні скоро зміниться. Температура повітря знизиться, а дощів стане більше.
До слова, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, країну чекає по-справжньому спекотне літо.