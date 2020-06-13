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    Дощі, грози та шквали: прогноз погоди в Україні на суботу

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    <p>У Києві короткочасний&nbsp;дощ та гроза можливі ввечері 13 червня</p> - Дощі, грози та шквали: прогноз погоди в Україні на суботу

    У Києві короткочасний дощ та гроза можливі ввечері 13 червня

    Фото: Главком

    Вдень 13 червня на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

    У суботу, 13 червня, синоптики прогнозують в Україні грози та шквали, температура вдень становитиме від 17 до 36°.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Вдень 13 червня на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, на сході країни до 36°, в західних та південних областях 24-29°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°», - зазначається у повідомленні.

    У Києві короткочасний дощ та гроза можливі ввечері 13 червня. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

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    Нагадаємо, на вихідних Україну накриють грози та спека, яка почне спадати лише в неділю.

    Раніше повідомлялося, що погода в Україні скоро зміниться. Температура повітря знизиться, а дощів стане більше.

    До слова, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, країну чекає по-справжньому спекотне літо. 

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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