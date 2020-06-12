У Львові вчорашній буревій повалив понад 150 дерев



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У Львові через негоду повалено понад 150 дерев

Негода спричинила невеликі підтоплення

Сильна гроза, яка пройшла вчора у Львові, наробила лиха – повалено понад 150 дерев. Сьогодні і завтра на місцях працюють комунальні служби, щоб все розчистити і забрати. Комунальники працюватимуть і в суботу. Про це сказала заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Також негода спричинила невеликі підтоплення. Зокрема, було підтоплення на Сихові на мості. Та причина у тому, що на заправній станції закрили дощоприймач. Було підтоплення під'їздів. Управляючі компанії працюють. Також затопило 37 дахів.

Щодо електричних мереж, то на мережах ЛКП «Львівсвітло» виявлено 19 поривів. З них 7 вже ліквідовано, а решту ліквідують до кінця дня. Також ЛКП «Львівелектротранс» зафіксував 3 пориви на своїх мережах.

Також на вул. Княгині Ольги 4 будинки без електрики – підтоплена підстанція, – розповіла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.