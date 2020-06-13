На Київ насуваються гроза і шквальний вітер



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Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій під час грози і сильного вітру

Синоптики обіцяють погану погоду протягом двох днів

У найближчі три години і до кінця доби 13 червня, а також протягом всього наступного дня в столиці очікується гроза і шквальний вітер 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

закрити будинку всі вікна, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

не перебувати поруч з великими деревами, особливо тополями, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Також рекомендується під час грози відключити всі електроприлади, не підходити до вікон і не братися за металеві предмети (батареї і вхідні двері). Якщо ви в цей час опинилися на природі, то слід спуститися в долину, відійти від поодиноко стоять дерев (стовпів, вишок), а також відійти подалі від водойм. На відкритій місцевості користувачі повинні сховатися в ямку (рів), а групі людей слід розташуватися в поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися і підкласти під себе.

Нагадаємо, жителів села на Буковині попередили щодо ймовірного прориву дамби.

Як повідомлялося, у суботу, 13 червня, синоптики прогнозують в Україні грози та шквали, температура вдень становитиме від 17 до 36°.

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