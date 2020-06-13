Жителів села на Буковині попередили щодо ймовірного прориву дамби



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Черемош розмиває дамбу у селі Банилові

Мешканцям порадили підготувати всі необхідні речі та документи на випадок евакуації̈

У Чернівецькій області мешканців села Банилів Вижницького району попередили про ймовірність прориву дамби річки Черемош.

Відповідне відео сьогодні з’явилося в інстаграм-пабліку chernivtsigram.

Повідомляється, що ввечері селом їздить спеціальний автомобіль ДСНС, в якому з гучномовців жителів попереджають про можливий прорив дамби.

«Сказали підготувати всі необхідні речі та документи на випадок евакуації», – розповіли місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що гірська річка може «накрити» 20 сіл Буковини, вода розмиває стару дамбу.

Нагадаємо, сильна гроза, яка пройшла 11 червня у Львові, наробила лиха – повалено понад 150 дерев. Сьогодні і завтра на місцях працюють комунальні служби, щоб все розчистити і забрати. Комунальники працюватимуть і в суботу. Також негода спричинила невеликі підтоплення. Зокрема, було підтоплення на Сихові на мості. Та причина у тому, що на заправній станції закрили дощоприймач. Було підтоплення під’їздів. Управляючі компанії працюють. Також затопило 37 дахів.

Як повідомлялося, у селі Приборжавське Іршавського району Закарпатської області потужна злива з градом 11 червня затопила десятки домогосподарств та зруйнувала чотири мостові переходи. Внаслідок негоди підтоплено подвір’я понад 40 будинків, пошкоджено 2 км дороги, зруйновано чотири мостові переходи.

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