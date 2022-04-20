Великдень у Кривому Розі. Вілкул дав роз'яснення, як святкувати

Нічної служби в храмах Кривого Рога на Великдень не буде

Освітлення в місті та області вночі буде вимкнено

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив горож, що на Великдень нічого богослужіння у храмах міста не буде. У Кривому Розі продовжують діяти правила комендантської години, написав Вілкул у Facebook.

«На святкуванні Світлого Христового Воскресіння - Пасхи. Це стосується тільки Кривого Рогу, Криворізького району та звільнених територій Херсонської області. Стосовно складної військової ситуації.

1. Комендантська година в ніч з 23 на 24 квітня з 22.00 до 05.00 діятиме у звичайному режимі. Освітлення в місті та області, як завжди, буде вимкнено.

2. Нічної служби в храмах не буде. Служба розпочнеться о 05.30 ранку (це відповідно до всіх канонів, Господарі всіх релігій благословенні).

3. Охорону займатиметься жорсткою поліцейськими та форми Нацгвардії.

4. Вхід до храмів зі зброєю заборонено!

5. Громадський транспорт 24.04.2020 працюватиме з 05.00 ранку».

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України закликає українців під час святкування Великодня у неділю, 24 квітня, дотримуватись комендантської години та переглядати служби по телебаченню й онлайн. Також в Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки. До слова, раніше Міноборони РФ попередило українців, що церкви на Великдень будуть бомбити. Окупанти готують нові атаки на українські міста, зокрема у місцях скупчення людей. Однак вони подають цю інформацію так, що нібито «українські націоналісти» планують обстріли.