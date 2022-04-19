Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн

Українцям нагадали про важливість дотримання обмежень воєнного стану

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає українців під час святкування Великодня у неділю, 24 квітня, дотримуватись комендантської години та переглядати служби по телебаченню й онлайн. Про це повідомляє МКІП.

«Великдень – це головна подія церковного року для всіх християн, незалежно від дати святкування. Свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом. Мир обов'язково прийде на нашу землю. Задля перемоги України ми, українці, повинні зберегти силу духу та мудрість. Нехай наша віра в краще тільки міцніє», – ідеться у повідомленні.

МКІП і Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години.

«Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн», – наголосили у МКІП.

Нагадаємо, міноборони РФ попередило українців: церкви на Великдень будуть бомбити.