Ставтеся з повагою до наших воїнів, які потрапили в полон

Окупанти намагаються виграти хоча б на інформаційному фронті

Рашистська пропаганда увімкнулась на максимум.

За відсутності значних досягнень на полі бою вони створюють віртуальні перемоги та знімають постановочні ролики. Також у мережі з'явилися відео з нашими полоненими, в яких вони говорять те, що їм озвучують рашисти.

Тому пам'ятайте, що вони говорять під тиском. Це по-перше.

Вони воювали, а не сиділи на дивані. І потрапивши в полон вони змушені озвучувати те, що їм кажуть рашисти, щоб уникнути тортур та смерті. Це по-друге.

І останнє. Якщо ізраїльський солдат потрапляє в полон, йому ЗАБОРОНЕНО мовчати і не розповідати про відомі йому плани Ізраїльської армії.

Тому що його головне завдання – повернутися з полону живим

А плани можна змінити. Пам'ятайте про це та ставтеся з розумінням ситуації та з повагою до наших воїнів, які потрапили в полон. А також не сприймайте за чисту монету всю ту пропагадистську нісенітницю, яку знімають рашисти.

Вони намагаються виграти бодай на інформаційному фронті. Але й тут у них облом.

Джерело: блог Борислава Берези

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