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    Думки вголос

    Ставтеся з повагою до наших воїнів, які потрапили в полон

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наші воїни ризикують життям заради України - Ставтеся з повагою до наших воїнів, які потрапили в полон
    Наші воїни ризикують життям заради України
    фото: Збройні сили України

    Окупанти намагаються виграти хоча б на інформаційному фронті

    Рашистська пропаганда увімкнулась на максимум.

    За відсутності значних досягнень на полі бою вони створюють віртуальні перемоги та знімають постановочні ролики. Також у мережі з'явилися відео з нашими полоненими, в яких вони говорять те, що їм озвучують рашисти.

    Тому пам'ятайте, що вони говорять під тиском. Це по-перше.

    Вони воювали, а не сиділи на дивані. І потрапивши в полон вони змушені озвучувати те, що їм кажуть рашисти, щоб уникнути тортур та смерті. Це по-друге.

    І останнє. Якщо ізраїльський солдат потрапляє в полон, йому ЗАБОРОНЕНО мовчати і не розповідати про відомі йому плани Ізраїльської армії.

    Тому що його головне завдання – повернутися з полону живим

    А плани можна змінити. Пам'ятайте про це та ставтеся з розумінням ситуації та з повагою до наших воїнів, які потрапили в полон. А також не сприймайте за чисту монету всю ту пропагадистську нісенітницю, яку знімають рашисти.

    Вони намагаються виграти бодай на інформаційному фронті. Але й тут у них облом.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна полон Україна окупація #stoprussia
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