Ставтеся з повагою до наших воїнів, які потрапили в полон
Окупанти намагаються виграти хоча б на інформаційному фронті
Рашистська пропаганда увімкнулась на максимум.
За відсутності значних досягнень на полі бою вони створюють віртуальні перемоги та знімають постановочні ролики. Також у мережі з'явилися відео з нашими полоненими, в яких вони говорять те, що їм озвучують рашисти.
Тому пам'ятайте, що вони говорять під тиском. Це по-перше.
Вони воювали, а не сиділи на дивані. І потрапивши в полон вони змушені озвучувати те, що їм кажуть рашисти, щоб уникнути тортур та смерті. Це по-друге.
І останнє. Якщо ізраїльський солдат потрапляє в полон, йому ЗАБОРОНЕНО мовчати і не розповідати про відомі йому плани Ізраїльської армії.
Тому що його головне завдання – повернутися з полону живим
А плани можна змінити. Пам'ятайте про це та ставтеся з розумінням ситуації та з повагою до наших воїнів, які потрапили в полон. А також не сприймайте за чисту монету всю ту пропагадистську нісенітницю, яку знімають рашисти.
Вони намагаються виграти бодай на інформаційному фронті. Але й тут у них облом.
Джерело: блог Борислава Берези