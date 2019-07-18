Вибори до Ради: з'явився новий рейтинг партій



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Опитування проводилося 13-17 липня

5% бар'є долають «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Напередодні дострокових парламентських виборів лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія «Слуга народу», яку готові підтримати 49,5% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг протягом 13-17 липня.

Крім того, прохідний бар’єр долають партії «Опозиційна платформа – За життя» (10,5%), «Європейська Солідарність» (7,7%), «Батьківщина» (6,9%) та партія «Голос» (5,9%).

Зазначається, що партію «Сила і честь» готові підтримати 3,8%, «Опозиційний блок» – 3,1%, Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Як зазначається, 41% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 37% – у неправильному, 22% – не визначилися з цього питання. Найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході та у Центрі, відносно гірше – на Сході.

«Більш оптимістичною залишається молодь та виборці «Слуги народу». Натомість найбільш песимістичними є симпатики партій «Європейська Солідарність» та «Опозиційна платформа – За життя», - йдеться у повідомленні Рейтингу.

Нагадаємо, згідно з даними опитування КМІС, проведеного 3-13 липня, на дочасних виборах до Верховної Ради, мають шанси подолати 5%-вий бар'єр п'ять-шість політичних сил.

Як повідомлялося, 21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради.