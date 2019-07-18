Останні рейтинги: до парламенту проходять п’ять партій



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Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями Фото: slovoidilo.ua

Сьогодні останній день, коли можна публікувати електоральні дослідження

Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 13-17 липня 2019 року, 41% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 37% – у неправильному, 22% – не визначилися з цього питання. Найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході та у Центрі, відносно гірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь та виборці «Слуги народу». Натомість найбільш песимістичними є симпатики партій «Європейська Солідарність» та «Опозиційна платформа – За життя».

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі долають прохідний бар’єр партія «Опозиційна платформа – За життя» (10,5%), партія «Європейська Солідарність» (7,7%), «Батьківщина» (6,9%) та партія «Голос» (5,9%). Партію «Сила і честь» готові підтримати 3,8%, «Опозиційний блок» – 3,1%, Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

58% опитаних задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 19% – протилежної думки, ще 24% – поки не змогли сформувати своє ставлення до нього. 28% позитивно оцінюють роботу очільника уряду Володимира Гройсмана, з іншого боку 62% – негативно. Роботою Верховної Ради незадоволені більше 80% респондентів, задоволені – лише 7%.

58% опитаних задоволені діяльністю президента України Зеленського

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 липня 2019 р.