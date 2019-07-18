Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи



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Масштабні заходи кандидатів відбулися у 93-му виборчому окрузі на Київщині

За тиждень до виборів кандидати у 93-му виборчому окрузі на Київщині влаштовують масштабні заходи. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Так, 15 липня у місті Богуслав відбувся концерт гурту «Антитіла» на підтримку кандидата у народні депутати у 93-му окрузі та чинного депутата Верховної Ради Геннадія Кривошеї. Артисти виступали на брендованій сцені з написами «За! Кривошею». Концерт тривав близько двох годин. Окрім пісень, соліст гурту розповідав про знайомство з кандидатом та про його участь у волонтерстві і висловлював йому свою підтримку. Також закликав присутніх «скористатися своїм правом (виборчим), так як відчуваєте». На концерті ходили і люди у брендованих футболках та роздавали присутнім повітряні кульки. Зі сцени виступав і сам кандидат.

14 липня також у Богуславі відбувся ще один масштабний захід – кандидатка у нардепи по 93 виборчому округу від «Слуги народу» Анна Скороход привезла у місто концерт «Ліги сміху». Про захід анонсували як у мережі фейсбук, так і афішами, розклеєними по місту. Одна з афіш у Богуславі була розміщена на вікні місцевої автостанції. А відповідно до ч.9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів забороняється.

Концерт у Богуславі відбувся на центральній площі, на сцені з банером, де була зображена кандидатка разом з президентом України.

Тур «Ліги сміху» за підтримки кандидатки відбувся і в інших містах округу, зокрема у Переяслав-Хмельницькому, Рокитному та Кагарлику.

Відповідно до ч.1 ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. В тому числі йдеться і про проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку. Це зазначається у п. 7 ч. 2 ст. 68 Закону. Однак, вся передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів партій чи кандидатів у депутати в одномандатних округах. Про це говорить ч. 6 ст.68 Закону.