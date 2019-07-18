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    Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи

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    Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи

    Масштабні заходи кандидатів відбулися у 93-му виборчому окрузі на Київщині

    За тиждень до виборів кандидати у 93-му виборчому окрузі на Київщині влаштовують масштабні заходи. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    14 липня також у Богуславі відбувся ще один масштабний захід – кандидатка у нардепи по 93 виборчому округу від «Слуги народу» Анна Скороход привезла у місто концерт «Ліги сміху». Про захід анонсували як у мережі фейсбук, так і афішами, розклеєними по місту. Одна з афіш у Богуславі була розміщена на вікні місцевої автостанції. А відповідно до ч.9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів забороняється.

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    Концерт у Богуславі відбувся на центральній площі, на сцені з банером, де була зображена кандидатка разом з президентом України.

    Тур «Ліги сміху» за підтримки кандидатки відбувся і в інших містах округу, зокрема у Переяслав-Хмельницькому, Рокитному та Кагарлику.

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    Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи
    Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи
    Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи
    Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи
    Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи

    Відповідно до ч.1 ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. В тому числі йдеться і про проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку. Це зазначається у п. 7 ч. 2 ст. 68 Закону. Однак, вся передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів партій чи кандидатів у депутати в одномандатних округах. Про це говорить ч. 6 ст.68 Закону.

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