Концерти та комедійні шоу: на Київщині кандидати один поперед одного влаштовують масштабні заходи
Масштабні заходи кандидатів відбулися у 93-му виборчому окрузі на Київщині
За тиждень до виборів кандидати у 93-му виборчому окрузі на Київщині влаштовують масштабні заходи. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».
14 липня також у Богуславі відбувся ще один масштабний захід – кандидатка у нардепи по 93 виборчому округу від «Слуги народу» Анна Скороход привезла у місто концерт «Ліги сміху». Про захід анонсували як у мережі фейсбук, так і афішами, розклеєними по місту. Одна з афіш у Богуславі була розміщена на вікні місцевої автостанції. А відповідно до ч.9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів забороняється.
Концерт у Богуславі відбувся на центральній площі, на сцені з банером, де була зображена кандидатка разом з президентом України.
Тур «Ліги сміху» за підтримки кандидатки відбувся і в інших містах округу, зокрема у Переяслав-Хмельницькому, Рокитному та Кагарлику.
Відповідно до ч.1 ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. В тому числі йдеться і про проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку. Це зазначається у п. 7 ч. 2 ст. 68 Закону. Однак, вся передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів партій чи кандидатів у депутати в одномандатних округах. Про це говорить ч. 6 ст.68 Закону.