Відкрилося останнє засідання Верховної Ради восьмого скликання



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О 13:00 заплановано оголошення про час завершення роботи десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

У залі зареєструвалося 229 народних депутатів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій після четвертої спроби реєстрації народних депутатів відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, 12 липня.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі зареєструвалося 229 народних депутатів.

Після першої спроби відкриття коли зареєструвалося 177 народних депутатів, позафракційний Борислав Береза обурився тим, що Парубій відкриває засідання, коли зареєстровано менше як 226 депутатів

«Засідання відкривається при будь-якій кількості народних депутатів», - заявив голова Верховної Ради, але згодом додав: «Давайте вже доб'ємо 226».

Після однієї зі спроб реєстрації спікер закликав депутатів зібратися в залі. Народний депутат Вікторія Сюмар, підійшовши до президії, сказала Андрію Парубію, що парламентарії «всі картки позабирали на пам'ять».

Фізично на момент відкриття у залі перебувало близько пів сотні народних депутатів.

Традиційно у п'ятницю в парламенті пройде Година запитань до уряду.

Потім будуть зачитані депутатські запити.

О 13:00 заплановано оголошення про час завершення роботи десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Як відомо, позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.