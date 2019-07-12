Сарган здивована, чому Тимошенко не обурюється рішенням суду щодо Кузьміна



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За часів президенства Віктора Януковича Ренат Кузьмін займав посаду першого заступника генпрокурора

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації одіозного прокурора Кузьміна як кандидата в нардепи

Прессекретар Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган обурена тим, що суд дозволив колишньому першому заступнику генпрокурора часів президента Віктора Януковича Ренату Кузьміну балотуватися в Раду.

Про це вона написала 12 липня у Facebook.

«Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації одіозного прокурора Кузьміна як кандидата в нардепи! Він стане народним депутатом України!? До речі, не чула жодного слова обурення від лідерки «Батьківщини» та її адвоката. Чи вони готові сидіти поруч в залі, обідати в одній столовці, а там і обніматися за колонами зали ВР?» - зазначила Сарган.

Як відомо, напередодні адвокат Кузьміна Артем Захаров повідомив, що Шостий апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Кузьміна як кандидата в народні депутати України.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» в багатомандатному виборчому окрузі.

В основі постанови ЦВК був лист СБУ про не перебування Кузьміна в межах України, починаючи з 2014 року. Таким чином, Кузьмін, за даними ЦВК, не дотримався законодавчої вимоги про проживання на території України протягом останніх п'яти років перед днем виборів, що є підставою для скасування його реєстрації.

Нагадаємо, що Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно екс-прокурора Рената Кузьміна за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 364, 366, 197-1, 538, 209 КК України. Зокрема, розслідується самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами АП України у Києві, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій ділянці, а також умисні дії з приховування вчинених злочинів та легалізації наведеного незаконно одержаного нерухомого майна.

У 2016 році суд арештував маєток Кузьміна (житловий будинок загальною площею 1068 кв м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв м, розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

З 20 червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває у всеукраїнському розшуку і суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу. Водночас Кузьмін відомий як адвокат матері вбитого журналіста Олеся Бузини.