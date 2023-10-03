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Відмовляють у безплатному лікуванні? НСЗУ розповіла, куди поскаржитись

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Відмовляють у безплатному лікуванні? НСЗУ розповіла, куди поскаржитись
При подачі звернення про порушення прав пацієнта необхідно зазначити деякі факти
фото: freepik

В деяких випадках придбання ліків чи оплата послуг є порушенням прав пацієнта 

Якщо у пацієнтів вимагають купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів, або радять сплатити за послуги, які покриває Програма медичних гарантій, то це є порушенням прав пацієнта. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) рекомендує а такому випадку залишати скаргу.

При відмові у безоплатному лікуванні це можна зробити:   

  • через форму на сайті;
  • за телефоном контакт-центру 16-77.

При подачі звернення про порушення прав пацієнта необхідно зазначити ПІБ пацієнта, дату народження і дату події, що сталась. Крім цього, треба вказати назву лікарні, додати код ЄДРПОУ (його можна знайти в інтернеті), а також посаду та ПІБ особи, яка вимагала оплату за послуги, ліки чи інші матеріали.

Потрібно детально описати ситуацію, додати копії чеків на ліки чи послуги, які довелося придбати власним коштом (за можливості). Заявнику необхідно вказати свої контакти.

Варто нагадати, що НСЗУ покриває велику кількість безкоштовних обстежень, якими можуть користуватися українці:

  • лікування інфаркту для ветеранів;
  • протезування та реабілітація;
  • візит до мамолога;
  • психологічна підтримка;
  • обстеження та лікування онкохворих тощо.

Крім того, діє програма безкоштовного забезпечення ліками чи відшкодування коштів за них. Серед категорій препаратів, які можна отримати безкоштовно:

  • лікарські засоби проти серцево-судинних захворювань
  • лікарські засоби для профілактики інсультів та інфарктів
  • лікарські засоби проти нецукрового діабету та цукрового діабету I типу (інсулін) та діабету II типу
  • лікарські засоби для лікування хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, а також епілепсії
  • лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона
  • імуносупресивні препарати

В НСЗУ зазначили, що у 2023 році вже надійшло 1880 скарг.

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Теги: хвороби ліки НСЗУ

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