Спалах загадкової хвороби: у Маріуполі вмирають окупанти

Серед померлих – два російських офіцери

За останні два тижні в окупованому російськими загарбниками Маріуполі раптово зупинилося серце у 11 військових. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, посилаючись на відомості з «Міністерства внутрішніх справ «ДНР» та Генерального штабу Збройних сил РФ.

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Серед померлих – два російських офіцери. Відомо, що окупанти у віці від 23 до 42 років померли від раптової зупинки серця.

«Розтин показав, що проблеми із серцем були лише у трьох із них, причому серйозні – лише в одного. У зв'язку з тим, що це не перший випадок загадкових смертей наших військових у Маріуполі, поліція підозрює, що всіх 11 померлих могли отруїти. Зробити це могли диверсанти або місцеві так звані «ждуни», які чекають на прихід до міста України», – написав Андрющенко.

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Раніше повідомлялося, що окупанти роблять життя містян нестерпним. В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ.

До слова, До Дня незалежності України на каналі СТБ відбулася прем'єра військової драми «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». В основі фільму – реальні події в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення росіян. Проте фільм викликав громадське обурення, а українці щодня обговорювали його в соціальних мережах.

Зрештою, скандальний фільм «Юрик» про окупований Маріуполь вилучено з показу.