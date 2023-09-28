МОЗ розповіло, чи загрожує Україні новий штам коронавірусу
У світі виявили майже 100 тис. захворювань через новий штам коронавірусу
В Україні наразі не виявлено новий штам коронавірусу – «Pirola». Про це повідомляють у МОЗ.
Новий варіант коронавірусу (BA.2.86) вперше зафіксували в Ізраїлі. Зараз у світі виявили майже 100 тис. спричинених ним випадків захворювання. Йдеться, зокрема, про випадки у Великій Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії. В Україні випадків захворювання, викликаних новим штамом, не зареєстровано.
Найпоширеніші симптоми: нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі та рідше – подразнення очей і висипи.
«Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції зʼявиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам», – зазначив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За словами заступник міністра охорони здоров’я, наразі випадків штаму «Піроли» на території України не зареєстровано, а всі виявлені мутації наразі є довкола штаму «Омікрон».
«Єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, особливо для людей з хронічними захворюваннями та населення, старше 60 років», – каже Ігор Кузін.
У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають.
Рекомендована вакцинація залишається безоплатною у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Людям, які мають ослаблений імунітет чи перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення.
Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти Covid-19 – це 3 щеплення. Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу хвороби рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього. Також в Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 з 5-річного віку.
Нагадаємо, ВООЗ попередила про новий штам Covid-19, який здатен оминати імунітет. Коронавірус повторно інфікує багатьох людей – в лікарнях вже опинилися сотні тисяч хворих.
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