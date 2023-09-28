Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

МОЗ розповіло, чи загрожує Україні новий штам коронавірусу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
МОЗ розповіло, чи загрожує Україні новий штам коронавірусу
Випадків нового штаму вірусу на території України не зареєстровано
фото з відкритих джерел

У світі виявили майже 100 тис. захворювань через новий штам коронавірусу 

В Україні наразі не виявлено новий штам коронавірусу – «Pirola». Про це повідомляють у МОЗ. 

Новий варіант коронавірусу (BA.2.86) вперше зафіксували в Ізраїлі. Зараз у світі виявили майже 100 тис. спричинених ним випадків захворювання. Йдеться, зокрема, про випадки у Великій Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії. В Україні випадків захворювання, викликаних новим штамом, не зареєстровано.

Найпоширеніші симптоми: нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі та рідше – подразнення очей і висипи.

«Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції зʼявиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам», – зазначив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами заступник міністра охорони здоров’я, наразі випадків штаму «Піроли» на території України не зареєстровано, а всі виявлені мутації наразі є довкола штаму «Омікрон».

«Єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, особливо для людей з хронічними захворюваннями та населення, старше 60 років», – каже Ігор Кузін.

У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. 

Рекомендована вакцинація залишається безоплатною у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Людям, які мають ослаблений імунітет чи перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення.

Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти Covid-19 – це 3 щеплення. Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу хвороби рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього. Також в Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 з 5-річного віку.

Нагадаємо, ВООЗ попередила про новий штам Covid-19, який здатен оминати імунітет. Коронавірус повторно інфікує багатьох людей – в лікарнях вже опинилися сотні тисяч хворих.

Теги: хвороби щеплення імунітет вакцинація коронавірус Ігор Кузін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі.
В Україні зареєстровано кілька випадків кору: МОЗ повідомив, хто в зоні ризику
5 вересня, 13:54
Люди, які зробили вакцини від коронавірусу йдуть до судів по компенсації
Західні фармацевтичні гіганти потерпають від тисяч судових позовів: причина
1 вересня, 07:00
Фіняндія хоче убезпечити себе від зарази з боку Росії
Фінляндія розкидає на кордоні з Росією вакцину від сказу
8 вересня, 16:40
Причиною смерті видатного фахівця стала онкологія
Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко
10 вересня, 15:38
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
12 вересня, 13:33
За словами експерта, штам може викликати складніше протікання захворювання, ніж попередні
ВООЗ попередила про новий штам Covid-19, який здатен оминати імунітет
18 вересня, 14:09
Якщо ви маєте надлишкову вагу, то варто звернутися до лікаря
Як оцінити власну вагу та в разі потреби впоратися з її надмірністю: поради МОЗ
Сьогодні, 08:32
За словами російського політолога, президент РФ лікується від раку і неврологічних захворювань
Хто і навіщо розповсюджує чутки про скору смерть Путіна? Професорка Сорбони розкрила замисел Кремля
13 вересня, 09:28
Останнім часом Кадиров сильно набрав у вазі
Кадиров у комі? Розвідка повідомила про критичний стан голови Чечні
15 вересня, 20:12

Здоров'я

МОЗ розповіло, чи загрожує Україні новий штам коронавірусу
МОЗ розповіло, чи загрожує Україні новий штам коронавірусу
Як оцінити власну вагу та в разі потреби впоратися з її надмірністю: поради МОЗ
Як оцінити власну вагу та в разі потреби впоратися з її надмірністю: поради МОЗ
Україна створить із Польщею великий військово-медичний хаб
Україна створить із Польщею великий військово-медичний хаб
Безкоштовна психологічна допомога для ветеранів: як отримати
Безкоштовна психологічна допомога для ветеранів: як отримати
Львівські хірурги прооперували жінку з рідкісною пухлиною на сонній артерії
Львівські хірурги прооперували жінку з рідкісною пухлиною на сонній артерії
Чи можна оскаржити рішення ВЛК? Роз'яснення Міністерства охорони здоров'я
Чи можна оскаржити рішення ВЛК? Роз'яснення Міністерства охорони здоров'я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
33K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
29K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
22K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
20K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
20K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)

Новини

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Сьогодні, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту