Світом шириться нова епідемія
Захворюваність на холеру за останній рік зросла більш ніж удвічі
24 вересня Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі. Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними ВООЗ, у 2022 році було зареєстровано близько 470 тис. випадків захворювання, що значно більше порівняно з 220 тис. випадків у попередньому році.
Однак експерти ВООЗ заявили, що інформації про ситуацію все ще недостатньо, і за попередньою оцінкою, організація прогнозує від 1,3 млн до 4 млн захворювань і до 143 тис. смертей щорічно.
За даними ВООЗ, Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі та Сирія особливо постраждали за рік через спалахи холери на своїх територіях.
Як повідомлялося, у всьому світі знову фіксують підвищення чисельності інфікованих Covid-19, а у ВООЗ підкреслюють серйозність ситуації.
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