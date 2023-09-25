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Світом шириться нова епідемія

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Світом шириться нова епідемія
Холера спричинена холерним вібріоном
фото з відкритих джерел

Захворюваність на холеру за останній рік зросла більш ніж удвічі

24 вересня Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними ВООЗ, у 2022 році було зареєстровано близько 470 тис. випадків захворювання, що значно більше порівняно з 220 тис. випадків у попередньому році.

Однак експерти ВООЗ заявили, що інформації про ситуацію все ще недостатньо, і за попередньою оцінкою, організація прогнозує від 1,3 млн до 4 млн захворювань і до 143 тис. смертей щорічно.

За даними ВООЗ, Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі та Сирія особливо постраждали за рік через спалахи холери на своїх територіях.

Холерагостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.

Як повідомлялося, у всьому світі знову фіксують підвищення чисельності інфікованих Covid-19, а у ВООЗ підкреслюють серйозність ситуації.

Теги: ВООЗ хвороби епідемія

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