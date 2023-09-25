Світом шириться нова епідемія

Захворюваність на холеру за останній рік зросла більш ніж удвічі

24 вересня Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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За даними ВООЗ, у 2022 році було зареєстровано близько 470 тис. випадків захворювання, що значно більше порівняно з 220 тис. випадків у попередньому році.

Однак експерти ВООЗ заявили, що інформації про ситуацію все ще недостатньо, і за попередньою оцінкою, організація прогнозує від 1,3 млн до 4 млн захворювань і до 143 тис. смертей щорічно.

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За даними ВООЗ, Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі та Сирія особливо постраждали за рік через спалахи холери на своїх територіях.

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.

Як повідомлялося, у всьому світі знову фіксують підвищення чисельності інфікованих Covid-19, а у ВООЗ підкреслюють серйозність ситуації.