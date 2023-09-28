Як оцінити власну вагу та в разі потреби впоратися з її надмірністю: поради МОЗ

Якщо ви маєте надлишкову вагу, то варто звернутися до лікаря

Для оцінювання ваги використовують вимірювання індексу маси тіла (ІМТ) та обхвату талії

Надмірна вага і високий відсоток жирової тканини в організмі доволі небезпечні й підвищують ризик виникнення проблем зі здоровʼям. У МОЗ розповіли як самостійно визначити, чи є ваша вага здоровою.

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Для оцінювання ваги й пов’язаних із нею ризиків разом з іншими обстеженнями використовують вимірювання індексу маси тіла (ІМТ) та обхвату талії. Це можна зробити у сімейного лікаря, який з огляду на всі чинники зможе провести комплексну оцінку здоров’я і допомогти в разі потреби.

Як виміряти ІМТ

Індекс маси тіла – показник, який з урахуванням вашого зросту й ваги допомагає визначити, чи є вона здоровою.

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ІМТ розраховують за такою формулою:

ІМТ = вага (кг) поділена на квадрат зросту (м)

Наприклад, якщо ваш зріст 170 см (1,7 м), а вага – 70 кг, то ІМТ = 70 ÷ (1,7 х 1,7) = 24,2.

Така формула працює лише для дорослих, старших за 18 років. Для дітей віком від двох років для розрахунку ІМТ, окрім зросту й ваги, враховують також вік і стать. ЦЮ формулу не застосовують до вагітних.

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Як інтерпретувати значення

ІМТ менше за 18,5 – недостатня вага.

ІМТ від 18,5 до 24,9 – діапазон здорової ваги.

ІМТ від 25,0 до 29,9 – надмірна вага.

ІМТ 30,0 і вище – ожиріння.

Високі показники ІМТ самі по собі не можуть свідчити про стан вашого здоров’я. До прикладу, професійні спортсмени, які мають розвинену мускулатуру, можуть мати здорову вагу, навіть якщо їхній ІМТ класифікується як ожиріння, адже м’язи набагато щільніші за жир.

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Обхват талії

Надлишковий жир у зоні живота підвищує ризик розвитку хвороб, пов'язаних з ожирінням: цукрового діабету, підвищеного тиску та інших серцево-судинних захворювань. Ще одним способом оцінити потенційний ризик захворювання є вимірювання обхвату талії.

Співвідношення об’єму талії (СОТ) до зросту розраховують так:

СОТ = обхват талії трохи вище пупка (см) поділити на зріст (см).

Співвідношення об’єму талії до зросту 0,5 або більше свідчать про те, що ви маєте підвищені ризики для проблем зі здоров’ям.

Як впоратися з надмірною вагою

Надмірна вага й ожиріння – це комплексна проблема, яка часто виходить за межі поради про зменшення кількості споживаної їжі. Крім нездорових звичок, причиною можуть бути генетичні чинники, що впливають на те, як організм використовує їжу і накопичує жир, захворювання щитоподібної залози тощо. Підвищити ймовірність набору зайвої ваги можуть і деякі ліки.

Ожиріння скорочує тривалість життя в середньому на 3-10 років і підвищує ризик багатьох захворювань: діабету, ішемічної хвороби серця, деяких видів раку, інсульту. Воно може вплинути на якість життя і сприяти виникненню проблем з психічним здоров’ям.

Найкращим способом коригування ваги залишається дотримання принципів здорового харчування та регулярна фізична активність (2,5 – 5 годин на тиждень). Якщо ви маєте надмірну вагу, то варто звернутися до свого лікаря. Він допоможе вам знайти причини надлишкової ваги і порадить, що потрібно зробити, аби її нормалізувати.