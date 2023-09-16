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Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
Рамзан Кадиров буде в комі рівно доти, доки в Кремлі не ухвалять рішення, хто стане на його місце
фото з відкритих джерел

Стан здоров’я очільника Чечні значно погіршився  

За даними розвідки України, лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров перебуває в комі, його стан значно погіршився. Як розповів в ефірі телеканалу Freeдом інгушський журналіст Магомед Торієв, якщо Рамзан Кадиров дійсно в комі, він буде в ній рівно доти, доки в Кремлі не ухвалять рішення, хто стане на його місце. Ну а вже потім Кадирову влаштують почесні похорони. 

«Там загалом лише три кандидати, і один, як то кажуть, гірший за іншого. Це Адам Делімханов, депутат Держдуми від Чеченської республіки. Це голова так званого чеченського парламенту Магомеда Даудова. І далі всі дивляться у бік так званого патріота Вісмурадова (віцепрем'єр Чечні по силовому блоку та командир загону СОБР «Ахмат», – ред.). Ось це три основних кандидати, але знову ж таки, з іншого боку Кремль у цьому плані дуже непередбачуваний… Можуть призначити російського генерал-губернатора, щоб перед росіянами це виглядало як ще одне підкорення Чечні», – розповів Магомед Торієв.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у тяжкому стані через стан здоров’я, у нього загострилися хвороби. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

19 серпня лідер Чечні Рамзан Кадиров з'явився на публіці та видав порцію нових погроз. Під час спілкування з російськими пропагандистами Кадиров виглядав хворобливо. Обличчя «піхотинця Путіна» буквально ледь вмістилося в об'єктиві камер.

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Теги: депутат Міноборони Рамзан Кадиров хвороби журналіст

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