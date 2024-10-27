Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада

Українській владі слід розглянути питання про поступову демобілізацію, зазначає Асєєв

В Україні існує велика проблема з відсутністю демобілізації серед військових ЗСУ, що призводить до збільшення випадків дезертирства. Про це заявив український журналіст і колишній полонений росіян Станіслав Асєєв в інтерв'ю виданню Le Monde.

«Це проблема, яка вже перевищила 100 000 осіб. У нас величезна армія дезертирів, які бродять країною», – сказав Асєєв.

Журналіст поділився, що в лавах ЗСУ все частіше спостерігаються випадки дезертирства. Головною причиною він вважає почуття несправедливості, яке виникає в українських військових.

Попри різні закони, які допомогли прискорити темпи мобілізації в Україні, існує величезна потреба в поповненні армії, зазначає журналіст. Він заявив, що чоловіки бояться бути призваними на фронт і деякі з них нелегально залишають країну.

Саме це посилює почуття несправедливості у солдатів, які змушені воювати без обмежень, тоді як інші люди живуть «нормальним» життям, підкреслює Асєєв. Він додав, що існує чіткий контраст між цивільним життям у тилу та тим, що відбувається на фронті.

«Солдати не сліпі. Вони бачать, як частина суспільства ухиляється від мобілізації, бачать ці пачки грошей на хабарі... І знову ж таки, який вихід для них? Дезертирство», – розповів журналіст.

Українській владі все ж слід розглянути питання про поступову демобілізацію, зазначає Асєєв. Він вважає, що справедливо буде звільняти від служби стільки ж солдатів, скільки призивається в армію.

Встановлення чітких термінів служби може переконати деяких ухилянтів у необхідності мобілізації, вважає журналіст. За його словами, це має вирішальне значення навіть для піхоти, якій пропонують укладати короткі контракти:

«Якщо людина йде в піхоту, вона знає, що не проживе й трьох років. Поки це нескінченна система, скільки б осіб ми в неї не взяли, вони будуть демотивовані та неефективні».

У виданні нагадали, що представник управління підготовки Генерального штабу Василь Румак визнав, що кількість підготовлених солдатів скоротилася з 35 000 на місяць до 20 000 у жовтні. Ймовірною причиною може бути те, що часто процедуру мобілізації вважають несправедливою через корупційні скандали. Тому питання про демобілізацію українських військових зараз важко розглянути.

Нагадаємо, що Станіслава Асєєва у 2017 році викрали в Донецьку, коли він повертався додому після репортажу для українських ЗМІ про так званий «день республіки». До обміну полоненими між Україною та бойовиками «ДНР» у грудні 2019 року журналіста утримували у в'язниці «Ізоляція».

У 2023 році Асєєв вступив до лав ЗСУ як піхотинець. Уже наступного року він отримав контузію на Донбасі, після чого пройшов реабілітацію в госпіталі, а потім знову повернувся на фронт. У жовтні 2024 року експолітвʼязень Кремля Станіслав Асєєв ухвалив рішення звільнитися із ЗСУ. Він має таке право як звільнений із полону військовослужбовець.