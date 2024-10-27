Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
У лавах ЗСУ все частіше спостерігаються випадки дезертирства
фото з відкритих джерел

Українській владі слід розглянути питання про поступову демобілізацію, зазначає Асєєв

В Україні існує велика проблема з відсутністю демобілізації серед військових ЗСУ, що призводить до збільшення випадків дезертирства. Про це заявив український журналіст і колишній полонений росіян Станіслав Асєєв в інтерв'ю виданню Le Monde.

«Це проблема, яка вже перевищила 100 000 осіб. У нас величезна армія дезертирів, які бродять країною», – сказав Асєєв.

Журналіст поділився, що в лавах ЗСУ все частіше спостерігаються випадки дезертирства. Головною причиною він вважає почуття несправедливості, яке виникає в українських військових.

Попри різні закони, які допомогли прискорити темпи мобілізації в Україні, існує величезна потреба в поповненні армії, зазначає журналіст. Він заявив, що чоловіки бояться бути призваними на фронт і деякі з них нелегально залишають країну.

Саме це посилює почуття несправедливості у солдатів, які змушені воювати без обмежень, тоді як інші люди живуть «нормальним» життям, підкреслює Асєєв. Він додав, що існує чіткий контраст між цивільним життям у тилу та тим, що відбувається на фронті.

«Солдати не сліпі. Вони бачать, як частина суспільства ухиляється від мобілізації, бачать ці пачки грошей на хабарі... І знову ж таки, який вихід для них? Дезертирство», – розповів журналіст.

Українській владі все ж слід розглянути питання про поступову демобілізацію, зазначає Асєєв. Він вважає, що справедливо буде звільняти від служби стільки ж солдатів, скільки призивається в армію.

Встановлення чітких термінів служби може переконати деяких ухилянтів у необхідності мобілізації, вважає журналіст. За його словами, це має вирішальне значення навіть для піхоти, якій пропонують укладати короткі контракти:

«Якщо людина йде в піхоту, вона знає, що не проживе й трьох років. Поки це нескінченна система, скільки б осіб ми в неї не взяли, вони будуть демотивовані та неефективні».

У виданні нагадали, що представник управління підготовки Генерального штабу Василь Румак визнав, що кількість підготовлених солдатів скоротилася з 35 000 на місяць до 20 000 у жовтні. Ймовірною причиною може бути те, що часто процедуру мобілізації вважають несправедливою через корупційні скандали. Тому питання про демобілізацію українських військових зараз важко розглянути.

Нагадаємо, що Станіслава Асєєва у 2017 році викрали в Донецьку, коли він повертався додому після репортажу для українських ЗМІ про так званий «день республіки». До обміну полоненими між Україною та бойовиками «ДНР» у грудні 2019 року журналіста утримували у в'язниці «Ізоляція».

У 2023 році Асєєв вступив до лав ЗСУ як піхотинець. Уже наступного року він отримав контузію на Донбасі, після чого пройшов реабілітацію в госпіталі, а потім знову повернувся на фронт. У жовтні 2024 року експолітвʼязень Кремля Станіслав Асєєв ухвалив рішення звільнитися із ЗСУ. Він має таке право як звільнений із полону військовослужбовець. 

 

Читайте також:

Теги: армія журналіст фронт Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
Мер Львова бʼє на сполох через забудову в історичній частині міста
Мер Львова бʼє на сполох через забудову в історичній частині міста
Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК
Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Олега Буякіна
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Олега Буякіна
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День української писемності та мови: історія, традиції свята та привітання
День української писемності та мови: історія, традиції свята та привітання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
37K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
34K
Відомий музикант став татусем двійнят
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
24K
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
11K
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua