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Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
Військовослужбовиця Тетяна Чорновол викликала шквал критики у мережі
фото: Тетяна Чорновол/Facebook

Військова Тетяна Чорновол: Мій ухід додому вартує загибелі та каліцтва 10 новобранців

Українська військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що, ті хто давно воює, мають більше шансів на виживання, аніж новобранці. За її словами, Україна має зробити все, аби бажання військових повернутися додому поступилося бажанню професійного росту. Відповідний допис військовослужбовиця опублікувала у Facebook, де він викликав шквал коментарів.

«У своїй масі, ті хто давно воює завдяки досвіду мають десятикратну перевагу вижити і мінуснути ворога порівняно зі свіжомобілізованими. Отож варто спитати себе чи я настільки втомилася, що мій ухід додому вартує загибелі та каліцтва 10 новобранців?», – написала військовослужбовиця.

Військова зазначає, що наразі українське суспільство розділене на дві категорії. Першою є військові та їх родина, які бажають повернутися додому. Другою категорією Чорновол називає цивільних та їх родини, які бажають уникнути мобілізації.

Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі фото 1
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Чорновол розповідає, що можна застосувати більше ресурсів на підготовку свіжомобілізованих, на їх озброєння і захист, щоб вони не боялися смерті. Однак, за її словами, це не спрацює: «Підготовка зовсім не головне. Я, наприклад, у свій взвод візьму без будь-якої підготовки, навчу всього, не дам померти. Головне, щоб новеньких у мене були третина до стареньких».

Військова зауважує, що важливо зробити так, аби бажання військовослужбовців повернутися додому поступилося бажанню професійного росту та реалізації, успіхів в роботі. Вона назвала, чого багатьом не вистачає в цій роботі: «Впевненості, що завтра тобою не пожертвують, не будуть затикати «діри», що не розтягнуть колектив по різних підрозділах. А часто не вистачає, а дуже треба: ефективної зброї, БК до неї, повного комплекту особового складу і що найголовніше – розуміння командира».

Чорновол наголошує, що здатна зробити з новобранців воїнів, але для цього потрібно прибрати страх невідомого. 

««Свіжомобілізовані» окремим підрозділом – потенційні 200. Але мають чудову виживаність і перетворюються в хороших живих результативних воїнів, якщо їх вводити в досвідчені колективи. Я хочу новобранців, я вірю в новобранців, я зроблю з них воїнів. Проте, щоб ця друга категорія пішла на фронт, стала ресурсом для армії, найголовніше прибрати страх невідомого», – йдеться у дописі.

За словами військової, щоб прибрати страх невідомості є певний механізм. Потрібно дозволити їм мобілізовуватися у ті підрозділи, в які хочуть: «А знайти тут вихід з ситуації не важко. Це лише – спрощений механізм потрапляння мобілізованого в ті підрозділи в які він хоче, до того командира, якого він знає, або йому рекомендував кум Петро. Дуже важливо спростити переводи в армії, які зараз, по-суті, неможливі».

Користувачі соцмереж підтримують позицію Тетяни Чорновол та активно коментують її.

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Теги: ЗСУ війна смерть українці військові Україна

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