Демобілізація: Стефанчук пояснив, чому закон не на часі

Руслан Стефанчук: «Для мене дуже важливо, щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилку Центральної Ради»

Ухваливши закон про демобілізацію, Україна повторить помилку Української Центральної Ради, яка також оголосила про демобілізацію в розпал війни проти більшовиків. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

«Я не знаю країни, яка б під час війни проводила демобілізацію... Перепрошую, я знаю таку країну – це Українська Народна Республіка в 1918 році. У той час міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної Ради законопроєкт про демобілізацію. Цей законопроєкт тоді був проголосований Центральною Радою... Мені потрібно розповідати, що сталося далі? Для мене дуже важливо, щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилку Центральної Ради», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, 26 лютого Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків - Главком (glavcom.ua)Як повідомлялося, в Україні 1 квітня почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. Відповідно до Указу Президента України №149/2024 демобілізація мала відбуватися впродовж квітня–травня 2024 року.