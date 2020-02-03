Відомий професор назвав нинішній Кабмін дітьми



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З оприлюднених «плівок Гончарука» нічого страшного не прозвучало, - аналітик

Георгій Почепцов прокоментував останній скандал з прослушкою прем’єра та інших керівників країни

Доктор філологічних наук, автор численних книг з питань інформаційних війн і комунікативних технологій Георгій Почепцов вважає, що останні скандали з витоком інформації з Кабінету міністрів не впливають на демократію чи мораль суспільства. Таку думку науковець висловив в інтерв’ю «Главкому».

Почепцов зауважив, що ймовірна інформація про те, що скандал «з плівками Гончарука» був вигідний комусь з представників владних структур, швидше за все є неправдивою, бо вона стала б основою для посилення безпорядків. «А це не вигідно для нової влади», - наголосив аналітик.

«Слава Богу, що подібного ми не чуємо з засідань в МВС чи в Міністерстві оборони. Якби подібні речі ми почули ще звідти, то всі вони однозначно вже пішли б у відставку. А на нинішній Кабмін ми дивимось, як на дітей», - сказав Почепцов.

Експерт зазначив, що свого часу скандал з «плівками Мельниченка» був набагато серйозніший, оскільки було звинувачення у вбивстві. «Що ж стосується запису Гончарука, то нічого страшного там не прозвучало», - стверджує Почепцов.

Нагадаємо, ввечері 15 січня в мережу на один з каналів на Youtube злили аудіо, де прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні. У підписі було зазначено, що розмова відбувалася за участі міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

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