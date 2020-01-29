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    Кабмін звільнив голову правління «Укрзалізниці» Кравцова

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    Кабмін звільнив голову правління «Укрзалізниці» Кравцова
    Фото: Укрінформ

    Прем'єр Гончарук зазначив, що звільнення Кравцова - це важливий крок для перезавантаження компанії

    Кабінет міністрів звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця». Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    «Також ми схвалили сьогодні звільнення керівника «Укрзалізниці», - сказав він.

    Гончарук додав, що це важливий крок для перезавантаження компанії.

    Як повідомлялось, наприкінці грудня 2019 року голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Кравцов подав у відставку.

    Зазначимо, Кабмін призначив Кравцова головою правління «Укрзалізниці» в січні 2019 року. Офіційний термін контракту з Кравцовим мав би закінчитися у 2021 році.

    У 2018 році порівняно з 2017 роком «Укрзалізниця» збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

    «Укрзалізниця» розпочала свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року.

    До її складу входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

    Кабмін Укрзалізниця Олексій Гончарук перевезення
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