Кабмін звільнив голову правління «Укрзалізниці» Кравцова



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Фото: Укрінформ

Прем'єр Гончарук зазначив, що звільнення Кравцова - це важливий крок для перезавантаження компанії

Кабінет міністрів звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця». Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Також ми схвалили сьогодні звільнення керівника «Укрзалізниці», - сказав він.

Гончарук додав, що це важливий крок для перезавантаження компанії.

Як повідомлялось, наприкінці грудня 2019 року голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Кравцов подав у відставку.

Зазначимо, Кабмін призначив Кравцова головою правління «Укрзалізниці» в січні 2019 року. Офіційний термін контракту з Кравцовим мав би закінчитися у 2021 році.

У 2018 році порівняно з 2017 роком «Укрзалізниця» збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

«Укрзалізниця» розпочала свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року.

До її складу входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.