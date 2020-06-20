Син Віктора Павліка, в якого виявили рак, відмовився від терапії і звернувся до однокласників



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Павло шукає своїх однокласників, які роз’їхалися по світу, і однокурсників по Академії СБУ

Молодший син відомого українського співака просить своїх колишніх однокласників і одногрупників відгукнутися

Син Віктора Павліка страждає від важкого онкозахворювання та прийняв рішення про припинення терапії, яку вважає безглуздою. У Павла майже два роки тому діагностували злоякісну пухлину – саркому, більш відому як рак кісток. Це одне з найбільш небезпечних і смертельних захворювань у світі.

Молодший син відомого українського співака просить своїх колишніх однокласників і одногрупників відгукнутися. Про це хлопець написав у своєму Facebook.

18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії не допомогли перемогти злоякісну пухлину. Результати останніх КТ і МРТ показали, що хвороба прогресує, подальше лікування втратило сенс.

За словами Павла, він вже не може пересуватися без коляски, втрачає функціональність рука.

«Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібно, а тому що воно більше не матиме результату. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу», – написав Павлик.

Павло шукає своїх однокласників, які роз’їхалися по світу, і однокурсників по Академії СБУ і записав для них дуже щире і зворушливе послання.

«Я хочу, щоб ви всі були щасливі і гідно прожили життя, здійснивши всі свої мрії … Будьте щасливі, цінуйте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам’ятайте: багатство не в грошах і майні, воно в людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають», – йдеться у зверненні.

Віктор Павлик також підключився до пошуків однокласників сина, що вчилися з ним в київській школі № 25.

В 2018 році Павлік-старший сподівався, що синові допоможе лікування в Києві і курс реабілітації в Ізраїлі. У червні 2020 року мати Павла Павліка констатувала, що після тривалого лікування поліпшень не спостерігається.