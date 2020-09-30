Рада повернула породіллям «пакунок малюка» з набором товарів першої необхідності



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З 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка

«Пакунок малюка» надаватиметься батькам у 30-денний термін з моменту народження дитини

Верховна Рада сьогодні, 30 вересня, ухвалила в другому читанні проект закону №3006а «Про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

«За» документ на засіданні проголосували 264 народних депутати.

За словами авторів, документ покликаний повернути натуральну форму «пакунку малюка», який надаватиметься батькам у 30-денний термін із моменту народження дитини з набором товарів першої необхідності на безоплатній основі.

Передбачається, що з 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт передбачає також деталізацію переліку отримувачів пакунка, щоб охопити всі категорії осіб, які здійснюють піклування новонародженими.

Проєкт закону також дозволяє надати можливість отримання допомоги породіллями, які народили дитину поза межами медичного закладу (раніше це було можливо лише для родин, які народжують у пологовому).

Пропонується також зобов’язати Кабінет міністрів щорічно звітувати про виконання закону.

«Вартість «пакунку малюка» становитиме не менше 3-х прожиткових мінімумів відповідно до бюджетного фінансування. Така прив‘язка дозволить оновлювати вартість пакунка автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів», – зазначила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, що з 1 вересня змінилася процедура отримання грошей за «пакунок малюка».