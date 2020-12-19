Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України

Збитий у Луганському аеропорту в червні 2014 року Іл-76

Каталізатором заяви став вирок генерал-майору Віктору Назарову

Низка українських військових, серед яких генерал армії Віктор Муженко, адмірал Ігор Воронченко, генерал-майор Ігор Гордійчук, полковник Михайло Драпатий, понад сотня інших учасників АТО/ООС виступили з спільною заявою щодо загрози національній безпеці через переслідування військових посадових осіб, які брали активну участь у відсічі збройній агресії Росії на Донбасі.

Вони наголосили на цинізмі осіб, які «ініціюють, фінансують і супроводжують такі кампанії, полягає в тому, що вони, маніпулюючи невідворотною реальністю втрат у збройному протистоянні з Росією, аморально користуються почуттями і емоціями рідних і близьких загиблих військовослужбовців, налаштовують їх проти командирів, які безпосередньо виконують свій службовий обов’язок і з не менш глибокою скорботою переживають втрату своїх бойових побратимів».

Каталізатором заяви став вирок генерал-майору Віктору Назарову, якого суд фактично звинуватив у загибелі українських десантників у Луганському аеропорту на борту Іл-76 у червні 2014 року та засудив до 7 років позбавлення волі.

Заяву адресовано президенту України, голові Верховної Ради, генеральному прокурору, секретарю Ради національної безпеки та оборони, голові Верховного Суду України, яких закликали ухвалювати мудрі та виважені рішення.