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    Суспільство

    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України

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    <p>Збитий у Луганському аеропорту в червні 2014 року Іл-76</p> - Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України

    Збитий у Луганському аеропорту в червні 2014 року Іл-76

    Каталізатором заяви став вирок генерал-майору Віктору Назарову

    Низка українських військових, серед яких генерал армії Віктор Муженко, адмірал Ігор Воронченко, генерал-майор Ігор Гордійчук, полковник Михайло Драпатий, понад сотня інших учасників АТО/ООС виступили з спільною заявою щодо загрози національній безпеці через переслідування військових посадових осіб, які брали активну участь у відсічі збройній агресії Росії на Донбасі.

    Вони наголосили на цинізмі осіб, які «ініціюють, фінансують і супроводжують такі кампанії, полягає в тому, що вони, маніпулюючи невідворотною реальністю втрат у збройному протистоянні з Росією, аморально користуються почуттями і емоціями рідних і близьких загиблих військовослужбовців, налаштовують їх проти командирів, які безпосередньо виконують свій службовий обов’язок і з не менш глибокою скорботою переживають втрату своїх бойових побратимів».

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    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України
    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України
    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України
    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України
    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України
    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України
    Військові закликали зупинити загрозу національній безпеці України

    Каталізатором заяви став вирок генерал-майору Віктору Назарову, якого суд фактично звинуватив у загибелі українських десантників у Луганському аеропорту на борту Іл-76 у червні 2014 року та засудив до 7 років позбавлення волі.

    Заяву адресовано президенту України, голові Верховної Ради, генеральному прокурору, секретарю Ради національної безпеки та оборони, голові Верховного Суду України, яких закликали ухвалювати мудрі та виважені рішення.

    Теги: суд військові вирок
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