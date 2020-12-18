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    У Нагірному Карабасі загинув російський військовий

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    Згідно з тристоронніми угодами, перемир'я в Нагірному Карабасі після військової кампанії восени поточного року забезпечують близько двох тисяч російських миротворців - У Нагірному Карабасі загинув російський військовий
    Згідно з тристоронніми угодами, перемир'я в Нагірному Карабасі після військової кампанії восени поточного року забезпечують близько двох тисяч російських миротворців

    Загинув офіцер групи розмінування, спрацював вибуховий пристрій

    У Нагірному Карабасі загинув офіцер групи розмінування в районі населеного пункту Шуша. Про це повідомляють росЗМІ.

    «Спрацював вибуховий пристрій. У результаті вибуху офіцер групи розмінування Міжнародного протимінного центру отримав важке поранення. Військовослужбовцю була оперативно надана медична допомога, проте він помер під час транспортування до госпіталю», ─ йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, згідно з тристоронніми угодами, перемир'я в Нагірному Карабасі після військової кампанії восени поточного року забезпечують близько двох тисяч російських миротворців.

    Нагадаємо, на початку грудня в Нагірному Карабасі вперше з моменту підписання угоди про мир між Вірменією і Азербайджаном був порушений режим припинення вогню, це сталося на півдні Карабаху.

    9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців. Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану – в ексклав Нахічевань.

    Днями Збройні сили Азербайджану в Гадрутському районі Нагірного Карабаху провели антитерористичну операцію, повідомило міноборони країни. У відомстві уточнили, що операція була спрямована проти вірменських військових, які залишилися в місцевих лісах і «здійснювали в останні дні терористичні атаки і саботаж проти мирних жителів і азербайджанських військових».

    10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

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    Теги: Реджеп Таїп Ердоган Росія Міноборони смерть Азербайджан Ільхам Алієв військові парад Нагірний Карабах розмінування миротворці
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