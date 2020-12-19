Львів'янин сплатив майже 190 тис. грн аліментів

Чоловік сплатив борг з аліментів після попередження державного виконавця

Львів'янин сплатив майже 189 775 грн аліментів на утримання двох дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції упродовж минулого тижня стягнули 156,8 млн грн аліментів. З них, 32,6 млн грн проблемної заборгованості, яка стягнута державними виконавцями завдяки застосуванню до боржників встановлених Законом обмежень: позбавлення права виїзду за межі України, права керування транспортними засобами, права користування вогнепальною зброєю та права полювання, накладення арешту на майно, притягнення боржника до відбування суспільно корисних робіт.

Так, на виконанні у Шевченківському відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Львів з 13 листопада 2020 року перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання двох дітей у твердій грошовій сумі у розмірі 55 000 грн, які підлягають індексації відповідно до закону, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 17 серпня 2020 року.

Задля виконання рішення суду, державним виконавцем попереджено боржника про наслідки несплати аліментів. Крім того, вжито заходи щодо перевірки майнового стану та наявності рахунків в банківських установах.

Після вжитих заходів боржником сплачено борг у сумі 189 775 грн.

Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції з початку 2020 року стягнули 5,9 млрд грн аліментів. З них 1,4 млрд грн стягнуто державними виконавцями завдяки застосуванню до боржників встановлених Законом обмежень.

До слова, Ківерцівський районний суд виніс вирок уродженці села Хопнів Ківерцівського району Волинської області, яка не сплатила аліменти на утримання дитини.