Віталій Кучерявий. Історія прикордонника, який бився за Щастя

24 лютого загін під командуванням Віталія Кучерявого вступив у бій на кордоні з Росією

Герой загинув на полі бою від вибуху ворожого снаряда

Він захищав щастя. Відділ прикордонної служби «Щастя» на Луганщині. Полковник Віталій Кучерявий зі своїм загоном із 24 лютого успішно відбивав атаки ворога. Ні паніки, ні сумнівів, ні страху – він разом із підлеглими йшов у бій. Життя сміливця обірвав ворожий снаряд…

Народився Віталій Кучерявий на Черкащині, у селі Водяне. Закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Спершу служив на Чернігівщині. З 2020 року – начальник відділу контрольного пункту в’їзд–виїзд «Щастя» Луганського прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса, що неодноразово потрапляв під обстріли.

Кучерявий Віталій Вікторович (07.09.1989 – 13.03.2022) – полковник Державної прикордонної служби України. 24 лютого 2022 року загін під командуванням Віталія Кучерявого вступив у бій на кордоні з Росією. Протягом тривалого часу підрозділ успішно відбивав атаки ворога.

Уже в перших зіткненнях із окупантами прикордонникам під керівництвом Віталія Кучерявого вдалося захопити ворожий БМП та чотирьох полонених. Із 24 лютого вони день за днем вели жорстокі бої та не давали спуску рашистам. В одному з шалених боїв за участю підрозділу підполковника Кучерявого захисники України знищили бронетехніку противника та чотири вантажівки з боєприпасами. Тоді ворог зазнав чималих втрат у живій силі й відступив.

Віталій Кучерявий фото з відкритих джерел

13 березня загін Віталія Кучерявого бився з піхотою окупанта на околицях села Стара Краснянка на Луганщині. Росіяни не змогли прорватися через лінію оборони прикордонників та застосували артилерію. Віталій Кучерявий загинув на полі бою від вибуху ворожого снаряда. Йому було 32 роки.

«Десятки одиниць знищеної ворожої техніки, відбиті атаки та врятовані життя побратимів – так проявив себе він та його бійці», – розповіла колега Віталія, Аліна Кривошея.

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Також колеги стверджують, що Віталій був прикладом справжнього керівника. При першій появі ворога подавав команду «До бою!».

За здійснення особистих героїчних вчинків, відвагу і самовідданість, виявлені під час виконання завдань з охорони та оборони державного кордону, указом президента України Віталію Кучерявому присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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«Чому? Чому? Чому посмертно? Біль розриває душу, нам дуже важко без тебе… Не хочу посмертно! Хочу, щоб ти був з нами, виховував свого сина… В нас так було багато планів. Любимо тебе! Гордимося тобою! Обіцяю виховати нашого сина, гідного громадянина нашої країни, гідного сина свого батька», – написала на своїй сторінці дружина Героя Світлана.

Також посмертно воїн був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.