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    «Свати-7»: у РНБО відмовилися повідомити долю серіалу, який крутять у Росії

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    Наразі &laquo;Квартал-95&raquo; готує новий сезон скандального серіалу &laquo;Свати&raquo; - «Свати-7»: у РНБО відмовилися повідомити долю серіалу, який крутять у Росії
    Наразі «Квартал-95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати»
    фото з вікдритих джерел

    Серіал в обхід санкцій потрапив до російського ефіру

    Рада національної безпеки й оборони відмовилася повідомити, чи заборонить серіал «Свати-7», виробництва компанія «Квартал 95», що транслюється на підсанкційному телеканалі «Росія-1». Про це свідчить відповідь РНБО на запит «Українських Новин».

    Агентство запитувало інформацію про те, чи буде заборонено серіал «Свати-7» в Україні, чи проводила РНБО перевірку щодо того, як серіал в обхід санкцій потрапив до російського ефіру, і якщо ні, то чи проводитиметься така перевірка.

    Також видання запитувало інформацію про те, чи РНБО зверталася до правоохоронних органів для розслідування цих обставин у рамках кримінального провадження.

    «Питання вашого листа не містять прохання про отримання відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації, і тому цей лист не є запитом на отримання публічної інформації. При цьому повідомляємо, що, згідно зі статтею 5 закону України «Про санкції», Рада національної безпеки й оборони Україна розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно за пропозицією Верховної Ради України, президента, Кабінету Міністрів, Національного банку та Служби безпеки України», – йдеться у відповіді РНБО.

    У відомстві додали, що в разі надходження від уповноваженого суб'єкта пропозиції щодо застосування санкцій вона в установленому порядку буде винесена на розгляд РНБО.

    Нагадаємо, під час пресмарафону «30 запитань президенту України» Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії. А про те, що серіали компанії виходять на підсанкційних каналах, президент не зовсім у курсі.

    Як повідомлялося, серіал «Свати» спровокував скандал у Росії.

    До слова, напередодні нового року зірка серіалу «Свати» отримав медаль від Міноборони Росії.

    Нагадаємо, телеканал «1+1» віддав весь ефір 31 грудня під скандальний серіал «Свати».

    Раніше повідомлялося, що «Квартал 95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати».

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    Теги: Росія РНБО санкції Міноборони скандал Володимир Зеленський розслідування серіал
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    «Свати-7»: у РНБО відмовилися повідомити долю серіалу, який крутять у Росії