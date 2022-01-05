«Свати-7»: у РНБО відмовилися повідомити долю серіалу, який крутять у Росії

Серіал в обхід санкцій потрапив до російського ефіру

Рада національної безпеки й оборони відмовилася повідомити, чи заборонить серіал «Свати-7», виробництва компанія «Квартал 95», що транслюється на підсанкційному телеканалі «Росія-1». Про це свідчить відповідь РНБО на запит «Українських Новин».

Агентство запитувало інформацію про те, чи буде заборонено серіал «Свати-7» в Україні, чи проводила РНБО перевірку щодо того, як серіал в обхід санкцій потрапив до російського ефіру, і якщо ні, то чи проводитиметься така перевірка.

Також видання запитувало інформацію про те, чи РНБО зверталася до правоохоронних органів для розслідування цих обставин у рамках кримінального провадження.

«Питання вашого листа не містять прохання про отримання відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації, і тому цей лист не є запитом на отримання публічної інформації. При цьому повідомляємо, що, згідно зі статтею 5 закону України «Про санкції», Рада національної безпеки й оборони Україна розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно за пропозицією Верховної Ради України, президента, Кабінету Міністрів, Національного банку та Служби безпеки України», – йдеться у відповіді РНБО.

У відомстві додали, що в разі надходження від уповноваженого суб'єкта пропозиції щодо застосування санкцій вона в установленому порядку буде винесена на розгляд РНБО.

Нагадаємо, під час пресмарафону «30 запитань президенту України» Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії. А про те, що серіали компанії виходять на підсанкційних каналах, президент не зовсім у курсі.

Як повідомлялося, серіал «Свати» спровокував скандал у Росії.

До слова, напередодні нового року зірка серіалу «Свати» отримав медаль від Міноборони Росії.

Нагадаємо, телеканал «1+1» віддав весь ефір 31 грудня під скандальний серіал «Свати».

Раніше повідомлялося, що «Квартал 95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати».