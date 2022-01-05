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    Думки вголос

    Два роки Зеленський не може дати відповідь на просте питання

    • Віктор Уколов

      Колишній народний депутат України

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    Поїздка в Оман не мала офіційного статусу і відбувалася за особисті кошти запевняють в Офісі президента - Два роки Зеленський не може дати відповідь на просте питання
    Поїздка в Оман не мала офіційного статусу і відбувалася за особисті кошти запевняють в Офісі президента
    колаж: facebook.com/VikUkolov

    Про що міг говорити президент із секретарем Ради безпеки Російської Федерації

    Минає два роки після знаменитого вояжу Зеленського до Оману! Проте і сьогодні немає відповіді на ряд цікавих питань:

    1. Чому поїдка до Оману була настільки несподіваною і таємною (він вилетів без анонсування з Івано-Франківська, а не з Києва), якщо у нього там були заплановані офіційні робочі зустрічі?
    2. Хіба це рівень Президента – проводити зустрічі з чиновником другого ешелону султанату? І як це пов'язане з тим, що Оман – відома офшорна юридикція, а в Зеленських було чимало офшорів?
    3. Про що міг говорити Зеленський із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Патрушевим, який є довіреною особою Путіна?

    Нагадую, Зеленського виявили в Омані лише після публікації його фото у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

    Потім було багато брехні про те, що це був офіційний чи робочий візит.

    Але 13 лютого 2020 Володимир Ар'єв оприлюднив відповідь ОПУ, в якій стверджується, що поїздка в Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу і відбувалася за особисті кошти.

    P.S. Питання про інвестиції з Оману у мене особисто не виникає про них і кури балакали. Мальовниче фото брехуна тут лише для ілюстрації.

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    Джерело: блог Віктора Уколова

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    Теги: Володимир Зеленський президент Оман
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    Два роки Зеленський не може дати відповідь на просте питання