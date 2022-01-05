Два роки Зеленський не може дати відповідь на просте питання
Про що міг говорити президент із секретарем Ради безпеки Російської Федерації
Минає два роки після знаменитого вояжу Зеленського до Оману! Проте і сьогодні немає відповіді на ряд цікавих питань:
- Чому поїдка до Оману була настільки несподіваною і таємною (він вилетів без анонсування з Івано-Франківська, а не з Києва), якщо у нього там були заплановані офіційні робочі зустрічі?
- Хіба це рівень Президента – проводити зустрічі з чиновником другого ешелону султанату? І як це пов'язане з тим, що Оман – відома офшорна юридикція, а в Зеленських було чимало офшорів?
- Про що міг говорити Зеленський із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Патрушевим, який є довіреною особою Путіна?
Нагадую, Зеленського виявили в Омані лише після публікації його фото у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Потім було багато брехні про те, що це був офіційний чи робочий візит.
Але 13 лютого 2020 Володимир Ар'єв оприлюднив відповідь ОПУ, в якій стверджується, що поїздка в Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу і відбувалася за особисті кошти.
P.S. Питання про інвестиції з Оману у мене особисто не виникає про них і кури балакали. Мальовниче фото брехуна тут лише для ілюстрації.
Джерело: блог Віктора Уколова